Antequera setzt mit zwei Projekten auf grünen Wasserstoff und wird zum Vorreiter in der Provinz Eine große, von Telmo Solar vorangetriebene Anlage ist in Planung, eine kleinere will Fisterra Energy bauen

Antequera wird grüner: Mit zwei Anlagen zur Herstellung von grünem Wasserstoff will die Stadt in Sachen Energiewende vorangehen und als Vorreiter agieren. Geplant sind unter dem Namen Salesianos eine große Anlage von Betreiber Telmo Solar sowie ein weiteres kleineres Werk auf Initiative von Fisterra Energy und dem Blackstone-Fonds.

Das Salesianos-Projekt wird derzeit öffentlich ausgehängt. Es ist die erste Elektrolyse-Anlage, die zudem autark sein wird, da sie über einen eigenen Photovoltaik-Solarpark verfügen soll. In der Projektbeschreibung heißt es: «Die geplante elektrische Leistung der Anlage für die Herstellung von Wasserstoff aus desionisiertem Wasser liegt bei 30 Megawatt. Damit können bis zu 540 Kilogramm hochreinen Wasserstoffs pro Stunde erzeugt werden. Nach dem Durchlauf durch eine Reinigungsanlage liegen die Reinheitswerte bei über 99,999 Prozent, erfüllen also die Anforderungen für die Verwendung in Brennstoffzellen. Die maximale Produktionskapazität im Dauerbetrieb liegt bei 4.536 Tonnen Wasserstoff jährlich, wird für den Betrieb die selbsterzeugte Photovoltaik-Energie verwendet, liegt die Produktion bei 1.318 Tonnen Wasserstoff pro Jahr.»

Der alkalische Eletrolyseur erzeugt diesen Wasserstoff bei 30 bis 40 bar Druck. Nach dem Reinigungsverfahren wird der Wasserstoff in Tanks mit einer Speicherkapazität von 26 Tonnen bei 40 bar geleitet. Gespeichert werden 8.000 Kubikmeter, wobei die für die Tanks erforderliche Fläche 5.500 Quadratmeter beträgt.

Solarpark

Der ergänzende Solarpark wird eine Leistung von 25 Megawatt haben. Sowohl für den Park als auch für die Wasserstoffanlage werden laut Projekt zwei Standorte in Erwägung gezogen, beide im Norden von Antequera und südlich der A-92. Das Projekt analysiert beide Standorte und deren mögliche Umweltauswirkungen, was ausschlaggebend für die notwendige Genehmigung des andalusischen Landesministeriums für Nachhaltigkeit sein wird. Für beide Standorte ist eine Fläche von 58 Hektar eingeplant.

Vorgesehen ist auch die mögliche Anbindung an das Stromnetz über eine neue Leitung und ein Umspannwerk. Ziel des Unternehmens ist es, grünen Wasserstoff zum einen zu speichern, zum anderen an Konsumenten wie Industrie, Schwertransport und Mobilität weiterzuleiten. Die Anlage wird Teil des Ökosystems aus Produktion, Verkauf und Vertrieb von Wasserstoff an Tankstellen und Wasserstoffgeneratoren sein. Im Gespräch ist auch ein Anbindungsprojekt an das Gasnetz von Enagás. Die geplante Investition von Telmo Solar beläuft sich auf 77,1 Millionen Euro, davon 61 Millionen für den Bereich Wasserstoff, 16 Millionen für Photovoltaik und weitere 144.000 Euro für die Hilfseinrichtungen.

Fisterra Energy

Das andere, kleinere, aber weiter fortgeschrittene Projekt hat Fisterra Energy präsentiert, ein Unternehmen mit Beteiligung des Blackstone-Fonds. Grünes Licht vonseiten der Umweltbehörden gibt es hier bereits. Die Anlage soll sich über knapp 11.000 Quadratmeter erstrecken und im Gewerbegebiet Parque Empresarial de Antequera untergebracht werden. Die Produktionskapazität liegt bei 1.806 Kilogramm Wasserstoff pro Tag, wobei es sich bei der verwendeten Technologie um Elektrolyse mit Patronen-Austausch-Membran handelt, auch als PEM-Elektrolyse bekannt. Die Speicherkapazität ist begrenzt und darauf ausgerichtet, die Entkopplung zwischen Produktion und Verbrauch zu decken. Zur Diskussion steht bei diesem Projekt die Möglichkeit, Wasserstoff per Trailer aus Industrieanlagen zu beziehen.

Sollten beide Projekt umgesetzt werden, entstehen in Antequera die beiden ersten Wasserstoffanlagen der Provinz. Und es gibt noch weitere gute Nachrichten, etwa die Ankündigung des multinationalen Unternehmens Hygreen Energy für die Herstellung von Elektrolyseuren. Die Anlage wird in Humilladero in Betrieb genommen und soll 1.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Noch aber gilt es auch hier, eine Reihe behördlicher Hürden zu nehmen.