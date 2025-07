Andalusiens Antwort auf die Zölle: Gemeinsames Vorgehen und Anreize zur Erschließung neuer Märkte

Héctor Barbotta Sevilla Freitag, 4. April 2025 Compartir

Die Ankündigung von Donald Trump, Zölle auf ausländische Waren zu erheben, hat in Andalusien zu Besorgnis, dem Ruf nach Einigkeit, der Bereitschaft, die Präsenz auf alternativen Märkten zu verbessern, und der Warnung vor der möglichen Ankunft von Produkten aus Drittländern geführt, die versuchen, in Europa die Türen zu öffnen, die ihnen in den Vereinigten Staaten verschlossen sind. Obwohl die andalusischen Exporte in die USA auch aus anderen Sektoren stammen, läuten vor allem im Agrarsektor die Alarmglocken, und der Auftritt des US-Präsidenten in den frühen Morgenstunden der vergangenen Nacht hat die Unsicherheiten keineswegs ausgeräumt, sondern eher noch verstärkt.

In der andalusischen Regionalregierung fielen die Reaktionen unterschiedlich aus, gingen aber in die gleiche Richtung. Der andalusische Landwirtschaftsminister Ramón Fernández-Pacheco forderte das zentralspanische Landwirtschaftsministerium auf, einen sektoralen Runden Tisch einzuberufen. Gleichzeitig ermahnte er die landwirtschaftlichen Organisationen und die Sozialpartner, die Situation zu analysieren und einen Aktionsplan auszuarbeiten.

Die Wirtschaftsministerin und Sprecherin der Regionalregierung, Carolina España, dankte der Zentralregierung für ihre «ausgestreckte Hand» und wies darauf hin, dass die Exporteure wissen sollten, dass die andalusische Regierung «bereits arbeitet und ihnen zur Seite stehen wird, damit sie so wenig wie möglich betroffen sind».

Neue Märkte

Diese Arbeiten, so die Sprecherin, werden in Abstimmung mit Fernández-Pacheco und dem Leiter des Industrieministeriums, Jorge Paradela, durchgeführt, der seinerseits sein Engagement für die Erkundung und Konsolidierung neuer Märkte als antizipative Maßnahme für den Fall bekundete, dass die Vereinigten Staaten «als Reiseziel kompliziert werden».

Abgesehen von den Maßnahmen, die die Europäische Union in Form von Zöllen ergreifen könnte, betonte Fernández-Pacheco die Notwendigkeit, die Präsenz andalusischer Produkte auf dem heimischen Markt zu schützen und den andalusischen Landwirten den Absatz in Europa zu erleichtern, wo der Wettbewerb zunehmen wird, da viele Länder außerhalb der Union, die derzeit mit den Vereinigten Staaten zusammenarbeiten und nun auf Schwierigkeiten stoßen werden, «sicherlich nach Europa schauen werden». In diesem Sinne betonte er, dass es notwendig sei, die Tatsache zu verteidigen, dass Andalusien über ein hervorragendes Produkt verfüge, «das die Verbraucher, wenn sie die Möglichkeit haben, es in Freiheit zu genießen, immer wählen».

Der Minister betonte die Notwendigkeit, dass die Zentralregierung dringend die Sektorkonferenz einberuft, um den autonomen Gemeinschaften zu erklären, welche Maßnahmen sie vorschlagen wird und wie die spanische Position gegenüber der Europäischen Union aussehen wird. «Wir sind zuversichtlich, dass das Ministerium solvente Maßnahmen auf den Tisch legen wird, dass die Europäische Union auch den Binnenmarkt stärken wird, dass wir unsere Grenzen schützen werden, dass wir unsere Landwirte schützen werden und dass wir in der Lage sein werden, diese Situation auf die bestmögliche Weise zu bewältigen», sagte er.

Unterredung

Gleichzeitig kündigte er an, dass in der kommenden Woche ein Dialogtisch für die Landwirtschaft mit den Organisationen ASAJA, COAG und UPA sowie den Agrar- und Lebensmittelgenossenschaften und ein Tisch für den sozialen Dialog mit den Arbeitgebern und Gewerkschaften einberufen wird, um die Situation zu analysieren, ihre Vorschläge zu sammeln und auf diese Weise «eine Front zu bilden, die es uns ermöglicht, einen strategischen Sektor für die andalusische Wirtschaft zu schützen», erklärte der Minister.

Die Vereinigten Staaten sind der fünftgrößte Markt für andalusische Exporte, die im vergangenen Jahr Rekorde verzeichneten. Von den gesamten Verkäufen von landwirtschaftlichen Erzeugnissen in das nordamerikanische Land, etwa 1.350 Millionen Euro, rund 80 Prozent davon entspricht Olivenprodukten, vor allem Olivenöl, die etwa 800 Millionen Euro pro Jahr darstellt.

Der Minister erklärte, dass man wissen müsse, wie die angekündigten Maßnahmen umgesetzt werden und bis wann sie in Kraft treten, und versicherte, dass die andalusische Regionalregierung einen Schritt nach vorne machen werde. «Wir werden dies nicht nur vom Landwirtschaftsministerium aus tun, sondern auch vom Wirtschaftsministerium aus, wenn es um die Suche nach neuen Märkten geht, um weiterhin neue Zielgruppen mit unseren Produkten zu erobern, mit Werbung und mit allem, was notwendig ist».

Internationalisierung

In diesem Zusammenhang hat die Wirtschaftsministerin der Region, Carolina España, bereits angekündigt, dass die Regionalregierung im Mai die Grundlagen für die Internationalisierungsanreize veröffentlichen wird, damit die andalusischen Unternehmen alternative Märkte zum nordamerikanischen Markt suchen können.

Dabei handelt es sich um Beihilfen, die die Regionalregierung über die Handelsagentur bereits zur Verbesserung der Internationalisierung der regionalen Wirtschaft eingesetzt hat und die nun für diesen speziellen Zweck verwendet werden können.

Spanien erläuterte, dass die Junta im Rahmen ihrer Zuständigkeiten seit Jahren an der Internationalisierung der andalusischen Unternehmen arbeitet und die Ergebnisse mit jährlichen Exporten in Höhe von 40.000 Millionen Euro oder mehr mehr mehr als deutlich sind.

Besondere Anstrengungen wurden auch unternommen, um die Märkte zu diversifizieren, was nach Ansicht des Ratsmitglieds unerlässlich ist, um den derzeitigen Handelskrieg zu bewältigen. So sind in den letzten Jahren andere außereuropäische Märkte gewachsen, wie China (16 %) und Marokko (12 %). Andere Länder in Afrika und sogar Ozeanien und Asien haben ebenfalls zugelegt. Die andalusischen Produkte erreichen heute 206 Zielorte auf fünf Kontinenten.

Der Minister erklärte, dass die Junta in diesem Zusammenhang ein erstes Hilfspaket für die Internationalisierung vorbereitet hat, das es den andalusischen Exportunternehmen ermöglicht, unter anderem die Kosten für die Teilnahme an Messen und Prospektionsreisen zu übernehmen.

Die regionale Wirtschaftsministerin betonte, dass es das Ziel der andalusischen Regierung sei, «unsere Landwirte, Viehzüchter und Unternehmer zu beruhigen» und folglich «geschlossen aufzutreten», weshalb sie sich für eine koordinierte Arbeit der Verwaltungen entschieden habe, «eine öffentlich-private Zusammenarbeit, damit die richtigen Schritte unternommen werden».