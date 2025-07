Cártama stellt zusätzliche 50.000 Euro für den Radweg zwischen den Vierteln El Sexmo und Estación zur Verfügung

Julio J. Portabales Cártama Mittwoch, 9. April 2025 Compartir

Cártama wird 50.000 Euro in den neuen Radweg investieren, der das Viertel El Sexmo mit dem Stadtteil Estación de Cártama verbindet, eine wichtige Infrastruktur für die Mobilität zwischen den beiden Gebieten. Obwohl der Weg bereits gebaut ist und von vielen Anwohnern genutzt wird, hat der Stadtrat eine Reihe von ausstehenden Verbesserungen und Nachbesserungen festgestellt, die von dem Unternehmen, das den Auftrag erhalten hat, gefordert wurden. Die in der Änderung des ursprünglichen Vertrags enthaltene Budgeterweiterung wird es ermöglichen, die Mängel zu beheben und ein lang erwartetes Projekt in der Gemeinde endgültig abzuschließen.

Der Bürgermeister von Cártama, Jorge Gallardo, hat bestätigt, dass sich die Arbeiten in der Endphase befinden, obwohl noch einige technische Aspekte korrigiert werden müssen, bevor das Projekt abgeschlossen werden kann. Über den Projektleiter hat das Rathaus die Baufirma über die Notwendigkeit informiert, Details wie schlecht installierte Zäune oder die ausstehende Installation der Kreisverkehre zu klären. «Es gibt vier oder fünf Dinge, die unseres Erachtens nicht korrekt sind», erklärte das Ratsmitglied, das auch einräumte, dass der Weg trotz dieser Vorfälle bereits regelmäßig von der Öffentlichkeit genutzt wird.

Diese Maßnahmen sind Teil der Änderung des ursprünglichen Vertrags aus dem Jahr 2023 und müssen innerhalb eines Zeitraums von maximal sechs Monaten abgeschlossen werden. Die starken Regenfälle der letzten Wochen haben jedoch den Fortschritt dieser Arbeiten behindert, so dass es schwierig ist, einen genauen Termin für den endgültigen Abschluss des Projekts zu nennen. In den nächsten Tagen werden im Inneren der Provinz weitere Regenfälle erwartet, die die anstehenden Arbeiten weiter verzögern könnten.

Das Projekt begann Mitte 2023 und wurde vom Bürgermeister als «grundlegend» für die Mobilität und die Verbesserung der städtischen Umwelt von Cártama bezeichnet. Gallardo erinnerte daran, dass diese Infrastruktur seit mehreren Jahren in Planung war, aber zahlreiche Zwischenfälle - meist bürokratischer Natur - die Umsetzung verzögerten. «Es war eher ein Hindernislauf als ein Weg», scherzte der Bürgermeister. Zu den Probleman, die zu Verzögerungen geführt haben, gehören ausstehende Gutachten über den Bach Torres, eine Gaspipeline, die das Gebiet in Richtung Málaga durchquert, und die Überführung über die AVE-Eisenbahnlinie.

Der Weg

Trotz der noch ausstehenden Arbeiten ist der Weg seit etwa einem Monat in Betrieb. Darüber hinaus hat die Stadtverwaltung die Arbeiten am letzten Abschnitt des Weges abgeschlossen, insbesondere im Bereich des Camino de Panseco, wo ein Platz mit zwei Bouleplätzen und Picknicktischen eingerichtet wurde. «Wir haben diesen Bereich mit bedrucktem Beton angepasst und nicht nur die Verbindung der Straße zum Sexmo-Viertel fertiggestellt, sondern auch einen Erholungs- und Freizeitbereich direkt am Eingang geschaffen», erklärte Gallardo.

Das Rathaus führt auch zusätzliche Verbesserungen durch, die im ursprünglichen Projekt nicht vorgesehen waren, wie die Aufstellung von Bänken und Abfalleimern entlang des Weges. «Wir möchten, dass die Bürger den Weg Raum bequem nutzen können, dass sie sich beim Spazierengehen ausruhen können und dass sie eine saubere und gepflegte Umgebung vorfinden», schloss der Bürgermeister.