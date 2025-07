Misstrauensantrag gegen Bürgermeister von Benaoján abgelehnt

Antonio M. Romero Benaoján Mittwoch, 30. Juli 2025 Teilen

Der von vier PSOE-Abgeordneten und einem PP-Abgeordneten eingereichte Misstrauensantrag gegen den PP-Bürgermeister von Benaoján, Guillermo Becerra, wurde in der außerordentlichen Plenarsitzung am heutigen Mittwoch, an der weder die sozialistischen Vertreter noch der «übergelaufene» Abgeordnete teilnahmen, abgelehnt. Die Initiative wurde mit den vier Stimmen des derzeitigen Regierungsteams aus PP und der unabhängigen Formation Agrupación Progresista de Benaoján (APB) abgelehnt, so dass die Volkspartei das Bürgermeisteramt in der Serranía de Ronda behält.

Die Sitzung dauerte kaum drei Minuten. Der Gemeindesekretär ergriff das Wort, um daran zu erinnern, dass der Antrag am 16. Juli eingereicht und von der absoluten Mehrheit der vier sozialistischen Ratsmitglieder und dem PP-Statrat José Antonio García Delgado unterzeichnet wurde, dass letzterer PP mittlerweile ein Parteiausschlussverfahren gegen letzteren eingeleitet hat und dass die PSOE ein Schreiben eingereicht hatte, mit dem sie den Misstrauensantrag zurückziehen wollte.

Angesichts dieser Situation erklärte der Sekretär, dass es dem Alterstisch der Plenarsitzung unter dem Vorsitz des ältesten Ratsmitglieds, des ehemaligen Bürgermeisters und APB-Vorsitzenden Francisco Gómez, obliege zu entscheiden, ob die Debatte über den Misstrauensantrag fortgesetzt werden solle oder nicht. Gómez sagte, die Debatte solle fortgesetzt werden, da er «nicht über dem Gesetz stehe und das Gesetz besagt, dass die Plenarsitzung einberufen und abgehalten wird».

Daraufhin wurde über den Misstrauensantrag abgestimmt, der keine Ja-Stimmen und vier Nein-Stimmen erhielt und somit abgelehnt wurde, da die sozialistischen Abgeordneten nicht erschienen waren und der Sektretär ihnen nicht das Wort erteilen konnte. An diesem Punkt wurde die Kontinuität von Guillermo Becerra als Bürgermeister proklamiert und die Sitzung vertagt.

Becerra wurde von den andalusischen PP-Abgeordneten Francisco Oblaré und Daniel Castilla, der Provinzabgeordneten Mari Carmen Martínez sowie den PP-Bürgermeistern Pedro Godino (Gaucín)j, Silvestre Barroso (Benarrabá), Diego Sánchez (Montejaque), Francisco Lozano (Júzcar), María Dolores Bullón (Alpandeire), Isabel María Jiménez (Cartajima) und José María Rodríguez (Yunquera) unterstützt.

Es waren ein paar «unangenehme» Tage

Guillermo Becerra sagte gegenüber SUR, dass diese Tage «sehr schlimm» und «unangenehm waren, weil es keinen Grund gab, in diese Situation zu geraten und aus diesen Gründen über Benaoján zu sprechen». «Heute Nacht werde ich ruhig schlafen können», fügte er hinzu.

Auf die Frage, wie es mit José Antonio García Delgado weitergeht, sagte Becerra, man werde auf ihn zugehen, denn «jeder hat das Recht, Fehler zu machen». «Er hat sich geirrt, aber wir werden mit ihm reden, egal wie er sich entscheidet. Es ist nicht gut, aus einem gefallenen Baum Holz zu machen», bemerkte er.

Der Bürgermeister von Benaoján wollte sich nicht zur Abwesenheit der sozialistischen Abgeordneten äußern, die den Antrag zunächst eingebracht und dann um seine Rücknahme gebeten hatten. «Ich werde mich dazu nicht äußern, das ist ihre Sache», sagte er und fügte hinzu, dass er mit seinem Anwalt vor Gericht gehen werde, wenn die PSOE das Plenum verklagt.