PSOE stellt einen Misstrauensantrag gegen den PP-Bürgermeister von Benaoján in der Serranía de Ronda

Antonio M. Romero Benaoján Mittwoch, 16. Juli 2025 Compartir

Die PSOE hat am heutigen Mittwoch im Rathaus von Benaoján in der Serranía de Ronda einen Misstrauensantrag gestellt, der von einem der drei PP-Stadträte unterstützt wird, um den derzeitigen PP-Bürgermeister Guillermo Becerra, abzusetzen.

Der Antrag wird von den vier Ratsmitgliedern der PSOE, die bei den letzten Kommunalwahlen im Mai 2023 die meisten Stimmen erhalten hatte, sowie dem PP-Stadtrat José Antonio García Delgado unterzeichnet und schlägt die Sozialistin Soraya García Mesa als neue Bürgermeisterin vor, die dieses Amt bereits zwischen 2015 und 2023 und zuvor zwischen 2007 und 2009 innehatte.

Bei den letzten Kommunalwahlen gewann die PSOE vier Sitze, während die PP drei und die Agrupación Progresista de Benaoján (APB) des ehemaligen Bürgermeisters Francisco Gómez zwei Sitze errang. Ein Regierungsbündnis zwischen den beiden letztgenannten Gruppen ermöglichte es der PP, zum ersten Mal in dieser Stadt im Guadiaro-Tal zu regieren.

García Delgado begründete seine Entscheidung in einem Brief an die Vorsitzende der PP, Patricia Navarro, seine Parteikollegen und die Anwohner, in dem er erklärte, dass er diesen Schritt aus «Überzeugung» tue und weil er der Meinung sei, dass die von der Stadtverwaltung, der er als Baudelegierter angehört, eingeschlagene Richtung «nicht den Werten und der Art und Weise entspricht, wie die PP Politik macht».

«Die derzeitige Verwaltung führt zu einer tiefgreifenden institutionellen Erosion, zu wachsender Unruhe in der Nachbarschaft und zu einer offensichtlichen Verschlechterung des Ansehens unserer Stadt, aber auch unserer Partei in der Gemeinde und darüber hinaus», sagt der Stadtrat, der vor einigen Jahren Ortsvorsitzender der PP und Bürgermeisterkandidat war.

PP will Verfahren gegen Antonio García Delgado einleiten

Die PP hat bereits angekündigt, ein Verfahren gegen José Antonio García Delgado einzuleiten, der in seinem Schreiben erklärt, dass er nicht aus persönlichen Interessen oder Meinungsverschiedenheiten heraus handelt. «Ich tue es, weil ich an das Projekt der PP in Benaoján und in der Provinz glaube. Ich tue es, weil ich besorgt bin, dass das, was wir uns in Benaoján so hart erarbeitet haben, mit einer Art des Regierens in Verbindung gebracht wird, die weit entfernt ist von der Geschlossenheit, der Effizienz, der Sensibilität und dem guten Image, das wir immer verteidigt haben», fügte er in dem Brief hinzu.

.