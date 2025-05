Neuer Skatepark in Monda eröffnet

Julio J. Portabales Monda Dienstag, 27. Mai 2025 Compartir

Was von den Anwohnern lange gefordert worden war, ist heute greifbare Realität. Die Gemeinde Monda im Herzen der Sierra de las Nieves hat offiziell ihren neuen Skatepark eingeweiht, eine moderne Sporteinrichtung, die auf die Bedürfnisse der Jugend von Monda eingeht. Ermöglicht wurde dieses Projekt durch den soganannten Bürgerhaushalt, ein Instrument, mit dem die Bürgerinnen und Bürger direkt über die Verwendung eines Teils des Gemeindehaushalts entscheiden können.

Die neue Infrastruktur umfasste eine Gesamtinvestition von 228.615,16 Euro und wurde in verschiedenen Phasen durchgeführt. Eine der wichtigsten Maßnahmen war der Bau der Begrenzungsmauer, für die ein Budget von 117.509 Euro bereitgestellt wurde. Hinzu kommen die Arbeiten für die Planung, Ausführung und den Bau der Bahnen, die sich auf 85.508 Euro beliefen. Um die Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten, wurde außerdem ein Schutzzaun errichtet, der zusätzliche Investitionen in Höhe von fast 20.000 Euro erforderte.

Gigantisches Wandbild

Der neue Skatepark befindet sich im Viertel El Calvario und zeichnet sich auch durch ein ganz besonderes künstlerisches Element aus: ein großformatiges Graffiti des lokalen Künstlers Enrique Ragel, das 4 598 Euro gekostet hat. Dieses Werk verschönert nicht nur die Umgebung, sondern unterstreicht auch den jugendlichen und dynamischen Charakter des Platzes.

Bei der Einweihung brachte die Bürgermeisterin von Monda, María Fernández, ihre Genugtuung darüber zum Ausdruck, dass es gelungen sei, auf eine der wichtigsten Forderungen der Bürger im Bereich Freizeit und Sport zu reagieren. «Es ist ein Bekenntnis zur direkten Entscheidungsfindung durch die Bürger», sagte sie und unterstrich den Wert der Bürgerhaushalte als demokratisches Instrument. Sie kündigte außerdem an, dass sich eine neue Runde von Bürgerprojekten bereits in der Phase der technischen Durchführbarkeit befindet.

Der Stadtrat für Jugend und Bürgerbeteiligung, Álvaro Aybar, hob seinerseits die Bedeutung des neuen Skateparks im Rahmen des Plans zur Modernisierung der Sporteinrichtungen in der Gemeinde hervor. In diesem Zusammenhang erinnerte er an andere kürzlich durchgeführte Maßnahmen wie die Kletterwand, die Seilbahn, die bevorstehende Wiedereröffnung des Klettersteigs im Juni, die Umgestaltung der Umkleideräume des CD Monda und die kürzlich erfolgte Einweihung der neuen städtischen Sporthalle.