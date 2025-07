Pelle Lundborg: Vom international erfolgreichen Unternehmer zum Öko-Landwirt in Carratraca im Hinderland der Provinz Málaga Der schwedische Unternehmer hat seine Karriere in der Welt der Videospiele hinter sich gelassen, um mit seinem ökologischen Bauernhof in Carratraca neue Wege zu beschreiten

Pelle Lundborg wurde in Schweden geboren, ist 47 Jahre alt und lebt fast länger in der Provinz Málaga als in seinem Heimatland. Auch seine beiden Kinder wurden hier geboren. Der Schwede ist geborener Unternehmer, begann bereits im Alter von zwarten 16 Jahren, Geschäfte zu machen und gründete später große Unternehmen im Bereich der Videospiele wie Nordic Games und Embracer. Inzwischen hat er sich von der Welt der Technologie verabschiedet und ist Vollblutlandwirt geworden. Lundborg setzt vor allem auf Export und ökologische Produkte, wobei Avocados, die er auf seinem Hof in Carratraca anbaut, sogar direkt an das schwedische Königshaus geliefert werden.

Sie haben angefangen zu arbeiten, als Sie noch sehr jung waren.

In Schweden ist es sehr üblich, dass Kinder zum Beispiel zu Weihnachten Bücher an ihre Nachbarn verkaufen, um etwas Geld zu verdienen. Ich habe all diese Dinge getan, um Geld zu sparen, weil ich die Idee des Unternehmertums mochte. Als ich 14 Jahre alt war, begann ich nach der Schule in einem Laden zu arbeiten, in dem ich Elektronik und importierte Waren aus Asien verkaufte. Da ich der Schule nicht viel abgewinnen konnte, nahm ich mit 16 Jahren mein erspartes Geld, kaufte ein kleines Geschäft und begann mit dem Verkauf von Videospielen und Rollenspielen.

Und wie haben Sie den Sprung in die Videospielbranche geschafft?

Als die EU den freien Markt in Europa öffnete, fing ich 1994 an, Videospiele in England zu kaufen, und ich verkaufte auch die ersten Manga-Videos. 1998 verkaufte ich mein Geschäft an einen Freund und wir gründeten Nordic Games, eine Kette von Geschäften inklusive Postversand. Im Jahr 2000 verkauften wir das Unternehmen an Game. Aber nach ein paar Jahren haben wir in Schweden wieder neu angefangen und 2008 damit begonnen, unsere eigenen Videospiele zu machen. So kauften wir 2011 JoWood, das später die Rechte von THQ erwarb und zur Embracer Group wurde.

Und was für berühmte Spiele haben sie zu dieser Zeit kreiert?

Die bekanntesten waren 'Darksiders' und 'Saints Row'.

Von Videospielen zur Landwirtschaft, wie kam es zu dieser Veränderung in Ihrem Leben?

2016, gerade als Embracer an die Börse ging, war ich ein Jahr lang sehr krank und lag im Krankenhaus. Ich war lange Zeit draußen und mir wurde klar, dass ich andere Dinge tun musste. Bis dahin war ich viel unterwegs und habe viel gearbeitet, und mein Körper sagte mir, dass ich das nicht mehr tun wollte. Und dann fand ich eine alte Finca in Carratraca, die auf Vordermann gebracht werden musste. Ich lebte damals schon seit 2006 in Málaga. Mein Vater war Ingenieur und Pilotenlehrer, meine Mutter Pilz- und Pflanzenexpertin: Ich habe also zuerst den Teil, den mir mein Vater mitgegeben hat, gelebt und jetzt lebe ich den meiner Mutter (lacht). Ich habe mich schon immer sehr für das Landleben und die Landwirtschaft begeistert.

Und so gründeten Sie den Gutshof Solmark.

Wir haben den Betrieb mit Hilfe von Einheimischen umgestellt, denn zum ökologischen Landbau gehört auch, dass wir einheimische Arbeitskräfte beschäftigen. Und wir haben hier sehr gute Fachleute gefunden. Wir bauen alles an: Mandel- und Olivenbäume mit Regenwasser, Avocados, Zitrusfrüchte, aber mit dem Unterschied, dass wir Technologie einsetzen, um so wenig Wasser wie möglich zu verbrauchen. Wir nutzen also beides: Technologie und altes Wissen.

Und im Jahr 2019 beluden Sie Ihren Tesla mit Avocados und fuhren damit von Málaga nach Schweden.

Ja, wir haben die Früchte auf eine Reise mitgenommen, um einen Direktvertrieb an dortige Haushalte aufzubauen. Sogar das schwedische Königshaus erhält heute jede Woche eine Kiste mit Avocados. Das Interesse ist groß, weil es dort nur wenige tropische Früchte gibt und unser Produkt biologisch ist. Es gibt auch Menschen, die an Orten ohne nahegelegene Geschäfte leben, denn Schweden ist sehr groß, aber es leben nur wenige Menschen dort. Wir stellen auch Olivenöl her und führen andere Produkte von kleinen lokalen Erzeugern.

Und warum machen Sie das alles?

Man muss gute Dinge tun, das ist ein moralisches Ziel. Und ein bisschen idealistisch muss man auch sein: Wir bringen die besten Qualitätsprodukte zu den Menschen. In den großen Ketten gibt es viel Verschwendung. Das Obst muss zum richtigen Zeitpunkt gepflückt werden, und es muss eine sehr kurze logistische Kette geben, damit es schnell ankommt, auch wenn es mit dem Lastwagen kommt. Auf diese Weise gelangt das Obst ohne Zwischenhändler zum Verbraucher: Ich schneide es von meinem Baum, lege es in die Kiste und bringe es innerhalb von sieben bis zehn Tagen zu den Menschen nach Hause.

Gibt es einen großen Unterschied zwischen dem Verkauf von Videospielen und Avocados?

Nun, es gibt sicherlich Unterschiede, aber generell sollte man die Dinge immer in gutem Zustand, von guter Qualität und so schnell wie möglich liefern. Der Preis ist nicht immer das Wichtigste. Und zu meinem Verständnis gehört auch, dass ich die Kunden einlade, die Finca zu sehen und die Gegend kennenzulernen: Ich schicke sie zum Essen ins Dorf oder nach Ronda, oder sie gehen zum Caminito del Rey oder nach Fuente de Piedra.

Inzwischen haben Sie noch eine zweite Finca in Carratraca gekauft. Was wollen Sie dort tun?

Ja, die Finca heißt La Moraleda und ich habe sie schon vor fünf Jahren gekauft, aber wir warten noch auf die Genehmigungen der örtlichen Behörden, die, gelinde gesagt, etwas langsam sind. Wir werden ein kleines Hotel und ein Restaurant bauen, und es wird ein Arboretum mit seltenen Pflanzen geben. Auf zehn Hektar Land stehen auch alte Olivenbäume und ein kleiner Steineichenwald, die Finca liegt ganz in der Nähe des Dorfes.

Die Unternehmungslust ist Ihnen offenbar noch nicht abhanden gekommen...

Manche Leute hätten vielleicht ein großes Haus und eine Jacht gekauft, aber das ist nichts für mich. Ehrgeiz muss von etwas anderem herrühren. Es gibt Dinge, die einen Wert haben, für jemanden oder für einen selbst, für meine Kinder oder für die ganze Welt... Ich muss Dinge tun, bei denen ich mich moralisch gut fühle und die der Gesellschaft nützen...