Polizei vereitelt Banküberfall in Estación de Cártama: Waffen der Täter waren Attrappen

María José Díaz Alcalá Cártama Donnerstag, 26. Juni 2025

Die Nationalpolizei hat am Morgen des heutigen Donnerstags einen Banküberfall in Estación de Cártama vereitelt. Den Beamten gelang es, zwei Männer festzunehmen, die mit Schusswaffen in die Bankfiliale in der Avenida de Andalucía eingebrochen waren, sowie eine Frau, die draußen Schmiere stand.

Der Vorfall ereignete sich gegen 8.10 Uhr. Die Nationalpolizei konnte die drei Personen festnehmen, nachdem die beiden Männer bereits eine nicht näher bezifferte Summe aus der Bank erbeutet hatten. Bei den Pistolen, mit denen sie die Bankangestellten bedroht hatten, handelte es sich - wie es sich bald herausstellte - um Attrappen.

