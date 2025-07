Römische Villa von Antequera ist jetzt für die Öffentlichkeit zugänglich

Antonio J. Guerrero Antequera Donnerstag, 17. Juli 2025 Compartir

Am heutigen Donnerstag die Villa Romana de la Estación in Antequera ihre Pforten für Besucher eröffnet. Dabei handelt es sich um eine Luxusvilla aus der Römerzeit, in der eine Familie lebte, die Öl nach Rom exportierte. Entdeckt wurde sie 1879 beim Bau des angrenzenden Bahnhofs, aber erst im Jahr 1998 wurden die ersten archäologischen Ausgrabungen vorgenommen. Sie ist eine der am besten erhaltenen römsichen Villen in Spanien.

Die Vorstadtvilla war ein luxuriöser römisch Adelssitz, der Wohn-, Landwirtschafts- und soziale Funktionen vereinte. Sie war fast vier Jahrhunderte lang in Betrieb und zeichnete sich durch ihre kunstvolle Architektur, Mosaike und wertvolle skulpturale Elemente aus. Man schätzt, dass bis zu 80 Prozent des Geländes noch ausgegraben werden müssen, was diese Villa zu einer unerschöpflichen Quelle für die Erforschung der römischen Vergangenheit der Vega de Antequera macht.

Die zwischen 2019 und 2023 durchgeführten Arbeiten haben es ermöglicht, einen Teil des Geländes durch begehbare Wege, Schutzdächer, Beleuchtung und Restaurationsarbeiten an Mosaiken, Bädern und Wandstrukturen wiederherzustellen. Die Kosten für die Arbeiten haben sich auf 976.000 Euro belaufen und wurden von der spanischen Zentralregierung finanziert.

Die Besichtigung der Villa Romana de la Estación wird über das Museo de la Ciudad de Antequera abgewickelt. Gruppenführungen sind nach vorheriger Anmeldung im Museum oder per Telefon (952 70 83 00) möglich.

«Wir haben mehr als 2.000 Jahre gebraucht, um es ans Licht zu bringen, aber kaum 20, um seinen Wert zu steigern», sagte Bürgermeister Manuel Barón bei der Eröffnung.