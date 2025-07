Schwimmbadwasser in Alhaurín de la Torre nicht mehr rot

José Rodríguez Cámara Alhaurín de la Torre Dienstag, 15. Juli 2025 Compartir

Das städtische Schwimmbad von Torrealquería in Alhaurin de la Torre ist wieder für die Öffentlichkeit zugänglich, nachdem das Wasser, das am Montag infolge eines vom Rathaus scharf verurteilten Vandalismusaktes rot gefärbt war, wieder in einen optimalen Zustand versetzt wurde. «Heute ist ein trauriger Tag», sagte der Bürgermeister Joaquín Villanova in den sozialen Netzwerken.

Obwohl das Sportamt zunächst vorsichtig war, da es den Ursprung Rotfärbung nicht kannte, war die Schließung schließlich nur für etwa 24 Stunden notwendig. Bei der Substanz, die ins Schwimmbecken eingelassen wurde, handelte es sich um einen Farbstoff, der außer der Veränderung des Farbtons des Wassers keine weiteren Schäden verursacht hat.

Wie der Stadtrat Sergio Cortés erklärte, musste das Personal am Montag bis fast Mitternacht arbeiten, und auch am Dienstag wurden die Arbeiten ab vier Uhr morgens fortgesetzt. Der Stadtrat beglückwünschte die Wartungsarbeiter der Stadtverwaltung zu dieser Leistung und dankte ihnen für ihre «fantastische Arbeit, damit die Wiedereröffnung so schnell wie möglich und mit den größtmöglichen Garantien erfolgen konnte», während er gleichzeitig eine Botschaft an die Einwohner richtete: «Wir bitten die Bürger erneut, die öffentlichen Einrichtungen, die allen gehören, verantwortungsvoll nutzen».