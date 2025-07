Schwimmbad in Alhaurín de la Torre muss schließen, nachdem Unbekannte das Wasser rot gefärbt haben

José Rodríguez Cámara Alhaurín de la Torre Dienstag, 15. Juli 2025 Compartir

Eines der vier städtischen Freibäder in Alhaurín de la Torre - das in Torrealquería - musste am Montag geschlossen werden, da das Wasser plötzlich rot gefärbt war. Die Stadt geht von einem Akt von Vandalismus aus und konnte keine Angaben dazu mache, welche Substanz in das Wasser eingelassen worden war..

Das Wartungspersonal des Rathauses arbeitet jetzt daran, das Wasser wieder zu säubern. «Wir müssen bedenken, dass wir es mit chemischen Produkten zu tun haben und nicht wissen, wie sie reagieren werden und wie lange es dauern wird, bis die optimalen Badebedingungen wiederhergestellt sind», sagte Sportstadtrat Sergio Cortés. Obwohl das Rathaus noch kein Datum für die Wiedereröffnung bekannt gegeben hat, sagte Cortés, dass es dem Wartunspersonal bereits gelungen sei, die rote Farbe ein wenig aufzulösen.

Sobald das Wasser wieder klar ist, soll der normale Sommerbetrieb wieder aufgenommen werden: von 11 bis 20 Uhr, von Montag bis Sonntag (bis 31. August).