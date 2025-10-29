Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Unfall

Spektakulärer Unfall: 79-jähriger kracht mit seinem Auto in Brunnen in Ronda

Offenbar hatten die Bremsen versagt - Mann trug keine schweren Verletzungen davon

Irene Quirante

Ronda

Mittwoch, 29. Oktober 2025

Ein 79-jähriger Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, nachdem er mit seinem Fahrzeug in den Brunnen Fuente de los Ocho Caños in Ronda gekracht war. Der Unfall ereignete sich am Dienstagmittag gegen 13.15 Uhr.

Der Vorfall löste eine gewisse Aufregung aus, da er sich an einem der symbolträchtigsten und meistbesuchten Orte der Stadt am ereignete. Die örtliche Polizei wurde sofort mobilisiert, ebenso wie die Feuerwehr des Provinzverbunds und die Gesundheitsdienste.

Es sah es zunächst so aus, als sei der ältere Mann, der aus Arriate stammt, aber in Ronda lebt, im Auto eingeklemmt gewesen, aber er konnte sich mit Hilfe einiger Nachbarn befreien.

Der Mann erklärte, er habe versucht anzuhalten, aber die Bremsen des Fahrzeugs hätten nicht reagiert. Die Sanitäter brachten ihn in das Hospital de la Serranía de Ronda als Vorsichtsmaßnahme, um innere Verletzungen auszuschließen.

Das im Frontbereich völlig beschädigte Auto wurde anschließend beseitigt und die Straße von der Feuerwehr gereinigt.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wut und Liebe %u2013 ein Missverständnis mit dramatischen Folgen bei der Deutschen Filmwoche in Málaga
  2. 2 Spanien vor Regierungskrise: Katalanen brechen mit Sánchez
  3. 3 Energieausweis in Spanien %u2013 was er wirklich bedeutet und wie man ihn bekommt
  4. 4 Spektakulärer Schlag gegen die Drogenmafia: 6,5 Tonnen Kokain auf Frachter im Atlantik sichergestellt
  5. 5 Airbnb, Hotels, Spekulanten - Die Mieten in Spanien steigen ohne Ende
  6. 6 Wanderung: Von der Costa del Sol ins Guadalhorce-Tal
  7. 7 Die Miniaturcomputer sind im Kommen -Was macht sie so beliebt?
  8. 8 Neue Müllgebühr trifft Spaniens Selbstständige mit voller Wucht
  9. 9 Jeder dritte Arbeitnehmer in der Technologie- und Immobilienbranche in der Provinz Málaga ist Ausländer
  10. 10 Seit Monaten defekte Rolltreppen am Flughafen-Bahnhof von Málaga: Ersatzteile fehlen

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Spektakulärer Unfall: 79-jähriger kracht mit seinem Auto in Brunnen in Ronda

Spektakulärer Unfall: 79-jähriger kracht mit seinem Auto in Brunnen in Ronda