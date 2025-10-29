Spektakulärer Unfall: 79-jähriger kracht mit seinem Auto in Brunnen in Ronda

Irene Quirante Ronda Mittwoch, 29. Oktober 2025 Teilen

Ein 79-jähriger Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, nachdem er mit seinem Fahrzeug in den Brunnen Fuente de los Ocho Caños in Ronda gekracht war. Der Unfall ereignete sich am Dienstagmittag gegen 13.15 Uhr.

Der Vorfall löste eine gewisse Aufregung aus, da er sich an einem der symbolträchtigsten und meistbesuchten Orte der Stadt am ereignete. Die örtliche Polizei wurde sofort mobilisiert, ebenso wie die Feuerwehr des Provinzverbunds und die Gesundheitsdienste.

Es sah es zunächst so aus, als sei der ältere Mann, der aus Arriate stammt, aber in Ronda lebt, im Auto eingeklemmt gewesen, aber er konnte sich mit Hilfe einiger Nachbarn befreien.

Der Mann erklärte, er habe versucht anzuhalten, aber die Bremsen des Fahrzeugs hätten nicht reagiert. Die Sanitäter brachten ihn in das Hospital de la Serranía de Ronda als Vorsichtsmaßnahme, um innere Verletzungen auszuschließen.

Das im Frontbereich völlig beschädigte Auto wurde anschließend beseitigt und die Straße von der Feuerwehr gereinigt.