27-jährige Motorradfahrerin verletzt nach Zusammenstoß mit einem Wildschwein in Málaga

Isabel Méndez Málaga Dienstag, 9. September 2025

Sie hatte gerade einen Freund abgesetzt, der etwa 200 Meter von ihrem Haus entfernt wohnt, und als sie nach Hause fahren wollte, stieß ihr Motorrad unerwartet mit einem großen Wildschwein zusammen. Es war ein Uhr nachts und das Tier soll in der Olmos-Straße in Cerrado de Calderón aus der Dunkelheit aufgetaucht sein, so dass die junge Frau den Zusammenstoß nicht vermeiden konnte, so die Familie der Frau, die Anzeige bei der örtlichen Polizei erstattet hat. In Anbetracht dieser Tatsachen bittet die Mutter der 27-Jährigen das Rathaus von Málaga, Maßnahmen gegen die anhaltende Präsenz von Wildschweinen in der Provinzhauptstadt zu ergreifen, insbesondere in den Vierteln Cerrado de Calderón und El Limonar, wo sich die Anwohner «fast schon daran gewöhnt haben, sie jeden Tag zu sehen», wie sie sagen, mit den Risiken, die diese Situation mit sich bringen kann.

Der Unfall ereignete sich am 28. August um ein Uhr nachts. In Folge des Zusammenstoßes erlitt das Opfer schwere Verbrennungen, Verletzungen und Prellungen, und eine Schulter wurde ausgekugelt, so dass sie ihren Arm in einer Schlinge trägt und krankgeschrieben ist. Das Motorrad hat nach Angaben der Mutter der jungen Frau einen Totalschaden.

Am Tag nach dem Vorfall begab sich die junge Frau in die Notaufnahme des Regionalen Universitätskrankenhauses von Málaga (in der Nacht zuvor war sie in einem Gesundheitszentrum behandelt worden), «sehr benommen von den Schmerzen und den Verbrennungen», wie ihre Verwandten berichten, und unterzog sich dort verschiedenen Tests, um weitere Schäden an Kopf oder Hüfte auszuschließen.

Daraufhin ging die Frau mit ihrer Mutter zur örtlichen Polizei in El Palo, wo sie den Vorfall zur Anzeige brachten. Laut der Mutter sagten die Beamten lediglich, dass das Rathaus keine Verantwortung trage und man keine Gatter in der freien Natur aufstellen könne. Sie sagten auch, dass «sie etwa zwanzig Anrufe pro Jahr wegen Vorfällen im Zusammenhang mit Wildschweinen erhalten», aber dass «dies nicht als relevante Zahl für Maßnahmen angesehen wird».