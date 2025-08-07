Wildschweine auf Stadterkundung am Rosaleda-Stadion in Málaga

Chus Heredia Málaga Donnerstag, 7. August 2025 | Actualizado 12:06h. Teilen

Halb acht Uhr morgens, am Ufer des Guadalmedina in der Nähe des Stadions von La Rosaleda. Eine Herde von fast einem Dutzend Wildschweinen streift frei auf einem ihrer bevorzugten Korridore umher. Obwohl es inzwischen üblich ist, Wildschweine in der Stadt zu sehen, die von den Gesundheitsbehörden als Plage angesehen werden, ist die Erwartungshaltung immer am höchsten. Mehrere Anwohner, die am Flussufer spazieren gingen, alarmierten die örtliche Polizei, die sie flussabwärts trieb. Danach kehrten die Wildschweine wieder um, konnten jedoch von Passanten ins Flussbett getrieben werden.

Wildschweine kommen immer häuftiger in die Städte

Die Anwesenheit von Wildschweinen in Städten ist zu einem großen Problem geworden. Sie verursachen Verkehrsunfälle und Sachschäden. Sie stellen auch ein Risiko dar, wenn es zu Angriffen auf Menschen oder Haustiere kommt, die erfahrungsgemäß jedoch selten sind. Außerdem besteht die Gefahr, dass sie auf den Menschen übertragbare Krankheiten verursachen.

Es ist schwierig, die Populationen in Schach zu halten, da es ihnen an natürlichen Fressfeinden in ihrer Umgebung fehlt. Ihre Ausbreitung wird auf etwa 22.000 Exemplare in der Provinz geschätzt. Und es gibt immer wieder Kontroversen zwischen den Befürwortern direkterer Ausrottungsmaßnahmen und den Befürwortern eines sanfeteren Vorgehens. In Málaga tendiert man dazu, die Tiere wieder in die Natur zu entlassen und, wenn nötig, zu betäuben. Die Anrufe bei der örtlichen Polizei häufen sich.

Im Januar gab es in Málasga einen großen Polizeieinsatz, um ein großes Exemplar zu fangen, das sich auf der Brücke von La Goleta verschanzt hatte. Bei einer anderen Gelegenheit wurden bei der Öffnung der Schleusentore des Stausees El Limonero, die jeden ersten Mittwoch im Monat stattfindet, mehrere Exemplare eingefangen.