Botanischer Garten von Málaga bietet an Weihnachten Licht- und Soundshow über 'Alice im Wunderland' - Kartenverkauf begonnen

Almudena Nogués Málaga Mittwoch, 15. Oktober 2025

Der Botanische Garten La Concepción in Málaga verwandelt sich während der kommenden Weihnachtstage in ein wahres Wunderland. So wird das beliebte Kindermärchen «Alice im Wunderland» zum Mittelpunkt der neuen Licht- und Soundshow vom 28. November bis zum 6. Januar. Die Eintrittskarten sind bereits im Verkauf.

«Im Herzen einer majestätischen Natur, wo die Landschaften aus einem Märchen zu kommen scheinen, ist «Alice Christmas» geboren, eine immersive Show inspiriert durch das Werk von Lewis Carroll. Die Veranstaltung lädt dazu ein, den Botanischen Garten La Concepción durch neun Welten aus Licht, Musik und Fantasie neu zu entdecken», lautet es auf der Website der Veranstalter. Die Stadtverwaltung von Málaga hat diesmal dem Unternehmen Mundo Management S.A. die Genehmigung für die Installation und den Betrieb dieser Show erteilt, die dieses Weihnachten zum fünften Mal stattfindet.

Diese Veranstaltung lädt dazu ein, den Garten durch neun Welten „aus Licht, Musik und Fantasie« neu zu entdecken, betonen die Organisatoren.

Die Organisatoren erklären, dass jeder Bereich der Route (die vom Eissee bis zur Kuppel des Goldenen Herzens reicht) so gestaltet wurde, dass er den Betrachter in „ein einzigartiges Sinneserlebnis eintauchen lässt, das Kunst, Literatur und Natur miteinander verbindet«. „Die Show möchte außerdem den kulturellen und historischen Wert von La Concepción hervorheben, indem sie dessen Geschichte und botanischen Reichtum mit einer zeitgenössischen Erzählung verbindet, die die Werte von Weihnachten feiert: Liebe, Hoffnung und Zusammengehörigkeit«.

Und das alles, wie sie betonen, mit einer »sorgfältig inszenierten« Show, die Technik, Musik, Lichteffekte und Projektionen kombiniert. Zudem gibt es neue Attraktionen, die die Besucher anlocken sollen: von einem verlängerten Weg zum Pavillon im Park, dem Aussichtspunkt bis hin zu den Beleuchtungsbereichen und Skulpturen oder Figuren, die die Besucher entlang des Weges begleiten werden. Angekündigt wurden auch «umfangreiche Erfrischungsbereiche» und kostenlose Zuckerwatte für Kinder unter 12 Jahren.

Vergrößern Dies wird die Route sein.

Der Preis wird mit täglichen Rabatten in bestimmten Zeitfenstern angepasst, die je nach Datum zu konsultieren sind. Für den Rest der Pässe gilt ein allgemeiner Preis von 15,50 Euro für Erwachsene und 11,50 Euro für Kinder (von 3 bis 12 Jahren, Kinder unter 3 Jahren sind frei). Für Gruppen wird ein Preis von 11,30 Euro festgelegt, der für Personen mit eingeschränkter Mobilität 12,70 Euro betragen wird.

Darüber hinaus gibt es am 1., 9., 15., 22. und 29. Dezember sowie am 6. Januar 50 Prozent Ermäßigung auf die Eintrittskarten zu Preisen von 8,50 Euro für Erwachsene, 6,50 Euro für Kinder, 8,50 Euro für Gruppen und 6,60 Euro für Personen mit eingeschränkter Mobilität. Die Eintrittskarten können über die Website erworben werden: www.surentradas.com. Die Karten können sind auch telefonisch unter der Nummer 958 10 81 81 von Montag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr erhältlich.