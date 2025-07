Amazon startet in Málaga mit mehr als 70 Mitarbeitern

JUAN SOTO MÁLAGA. Freitag, 11. April 2025 Compartir

Amazon arbeitet jetzt auch von Málaga aus. Das multinationale Unternehmen hat den Betrieb seines neuen Logistikzentrums in der Provinzhauptstadt aufgenommen, wo über 70 Angestellte fortan den Heimlieferservice in Gang setzen. Amazon erklärte, die neue Logistikstation werde die Kapazitäten für den 'Entrega hoy'-Service erhöhen, mit dem Prime-Kunden in Málaga ihre Produkte noch am Tag ihrer Bestellung geliefert bekommen. Das Zentrum unter dem Namen DQA3 erstreckt sich über 10.000 Quadratmeter und ist darauf ausgerichtet, die Bearbeitung von Bestellungen in der Provinz Málaga und Umgebung zu beschleunigen.

Die Logistikstationen von Amazon dienen der Auslieferung von Bestellungen auf der letzten Meile und beschleunigen die Lieferzeiten. Nach Erhalt der Pakete aus den Amazon-Zentren werden diese in den Logistikstationen klassifiziert, um dann von externen Lieferfirmen zu den Kunden gebracht zu werden. Die Direktorin der 'Estación logística¡' von Amazon in Málaga, Aida Villalobos, versicherte, mit der Eröffnung wolle das Unternehmen sein Engagement für Andalusien unterstreichen.

Von dem neuen Angebot 'Entrega hoy' (Zustellung heute) werden Prime-Kunden in der Provinzhauptstadt und in Marbella profitieren. Weltweit werden inzwischen über neun Milliarden Pakete noch am Tag der Bestellung, spätestens aber am Folgetag zugestellt.

Die neue Logistikstation von Amazon in Málaga ist die vierte ihrer Art in Andalusien. Weitere gibt es in Granada, Sevilla und El Puerto de Santa María. Andalusienweit betreibt der Onlineversandhändler zwei weitere Logistikzentren in Sevilla. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen in Andalusien über 1.900 Mitarbeiter.

Auch mit Blick auf die Beziehungen zu kleineren und mittleren Unternehmen aus der Region zeigt sich das Engagement von Amazon in Málaga und ganz Andalusien. So arbeiten in der Region über 2.400 kleine und mittelständische Unternehmen – 700 davon aus Málaga – mit dem Onlineversandhändler zusammen. Die Exporte belaufen sich auf über 135 Millionen Euro.