Bar aus Málaga gewinnt andalusischen Bierzapf-Wettbewerb

Juan Soto Málaga Mittwoch, 19. November 2025

Eine Bar in Málaga ist zum besten Bierausschenker Andalusiens gekürt worden. Alberto Torreblanca, Inhaber der Gastrobar La Pera, hat das Finale des vierten Bierzapf-Wettbewerbs von Cervezas Victoria de Andalucía in der Brauerei der Provinzhauptstadt gewonnen.

Torreblanca hat einen Preis gewonnen, mit dem die Brauerei die Arbeit von Fachleuten aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe hervorheben sowie guten Service und Bierkultur fördern will. Ebenfalls auf dem Podium saßen Sergio Alcalá vom Restaurant Albalá in Cádiz und Rafael García von der Bar El Paso in Córdoba.

Der Chef des lokalen Unternehmens wurde in einem Finale gekrönt, an dem 16 Finalisten teilnahmen. Die Jury bewertete unter anderem die angewandte Technik, das Vorhandensein von Bläschen, gute Barpraktiken wie das Spülen der Gläser und die Präsentation des Bieres auf der Theke. Torreblanca gewann einen Preis im Wert von 2.000 Euro.

Aber es war nicht die einzige lokale Einrichtung, die während des Finales ausgezeichnet wurde. Die Bodega Guerola in Málaga wurde mit 4.113 «Likes» ebenfalls als «Beliebteste Bar Andalusiens» ausgezeichnet. Dahinter folgten «La Pera Gastrobar» aus Málaga mit 3 669 «Likes» und Taberna Romero aus Granada mit 1 306 «Likes». Sie alle haben eine besondere Plakette erhalten.

Das Finale wurde von dem Schauspieler und Monologisten aus Málaga, Miguel Ángel Martín, moderiert, und es waren verschiedene Vertreter der Marke anwesend, darunter Luis Rubio, kaufmännischer Direktor von Cervezas Victoria, Eduardo Sall, Braumeister von Victoria, und Arantxa Tapias, Trade Marketing, um nur einige zu nennen. Rubio gratulierte den Finalisten und hob «das hohe Niveau des Wettbewerbs» hervor.

Insgesamt 466 Teilnehmer, die einen großen Teil Andalusiens repräsentierten, nahmen an der diesjährigen Ausgabe teil. Die Finalisten waren Albalá (Cádiz), Isla Bacuta (Huelva), Bar Opera (Granada), Qrro's (Cádiz), La Pera (Málaga), La Maestra (Jaén), Xatarra Brutal (Córdoba), Pondos (Jaén), Bar El Paso (Córdoba), La Odisea (Málaga), Memento Mori (Granada), Los Valles (Málaga), Kusha (Granada), Smallworld (Málaga), Braseria Giralda (Huelva) und Puratasca (Sevilla).