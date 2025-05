Das Málaga Film Office holt seit 2001 die Filmbranche in die Stadt Das Institut hilft bei der Location-Suche und vermittelt Kontakte zu Fachleuten aus der Branche in der gesamten Provinz

Seit 2001 bemüht sich das Málaga Film Office darum, audiovisuelle Produktionen zu unterstützen, die in der Provinzhauptstadt stattfinden. Ein kostenloser Service. Das Ziel ist klar umrissen: Werbung für Málaga als Location und als Vermittler zwischen Produktionsfirmen und branchennahen Fachleuten und Unternehmen aus der Provinz zu dienen. Geleitet wird das Filmbüro von Belén Carrasco de las Heras, die erläutert, es bestehe eine enge Verbindung mit dem Filmfestival von Málaga und Veranstalter Málaga Procultura, das Büro sei ebenfalls Teil des Netzwerks der Kinostädte von Andalucía Film Commission und Spain Film Commission.

Die Zahlen sprechen für das Management: Seit seiner Gründung im September 2001 hat das Filmbüro bis Ende vergangenen Jahres über 8.000 Produktionen betreut, wovon letztlich fast 4.000 umgesetzt wurden. Dafür waren rund 6.000 Verwaltungsvorgänge erforderlich. Das Ergebnis: ein wirtschaftlicher Input von über 134 Millionen Euro. «Davon profitiert die ganze Provinz, mit direkter Aktivität, der Begünstigung von Firmengründungen und einer besseren Ausbildung und Qualifikation. Zudem geht das Bild von Málaga um die Welt», sagt Carrasco de las Heras.

Neben den offensichtlichen Vorzügen von Málaga als Drehort werden die Produktionsfirmen auch durch Vorteile wie Gebührenerlass, Zugang zu nationalen Förderungen und einer großen Auswahl an Fachleuten und mehrsprachigen Unternehmen angezogen. Sie alle sind im Guía Audiovisual aufgeführt. Unter den rund 1.000 Unternehmen und Selbstständigen finden sich Namen wie Ánima Stillking, The Embasy Studio, Naolito oder Tate Aráez, der dreimal hintereinander zum besten Location-Scout der Welt ernannt wurde. Und da ist man auch schon bei einem ausschlaggebenden Punkt: Málaga hat eine Vielfalt von möglichen Drehorten zu bieten: ein Gefängnis, einen felsigen Strand, eine arabische Burg… Hinzu kommen 320 Sonnentage und warme Temperaturen. Zudem bietet Málaga eine starke Hotelbranche und ist national wie international gut angebunden. Eine weitere Stärke ist die Möglichkeit, ein Siegel für nachhaltige Produktion zu erhalten, wenn die korrekten, in Verbindung mit dem zuständigen Stadtamt von Málaga erarbeiteten Maßnahmen ergriffen wurden.

Seit Eröffnung des Filmbüros war Málaga als Drehort Protagonist einer langen Reihe von Filmen wie 'Milleniun I: Men who hate women', 'Soldier of God', 'Chicas, Hasta la Vista', 'Le Convoi', 'The Hitman's Wifes Bodyguard' oder 'Operation Mincemeat'. Zu den herausragenden Serien gehören 'Warrior Nun', 'The Crown', 'La Reina del Sur', `Black Mirror' oder 'We were the lucky ones'.

Eine Erfolgsgeschichte, die eine weitere nach sich gezogen hat: Die Locations der Kinofilme oder Serien werden zu 'Movie-Maps', die Fans als Reiseroute dienen, um die Originalorte aus ihren Lieblingsstreifen direkt und in situ kennenzulernen.