Flughafen Málaga erlebt mit 601 Flügen pro Tag den besten Juni seiner Geschichte

Der Juni war wieder einmal der beste Monat am Flughafen Málaga. Laut Daten der Flughafenbehörde Aena war es sogar der beste Juni in der Geschichte sowie das beste Halbjahr in den 106 Jahren seit Bestehen des Airports. Sechs Monate, in denen der Flughafen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine Million Fluggäste hinzugewonnen hat. Insgesamt wurden in der ersten Jahreshälfte 12.394.682 Passagiere gezählt, ein Plus von 7,8 Prozent. Im gleichen Zeitraum starteten und landeten insgesamt 87.434 Flugzeuge, was einem Zuwachs von 8,2 Prozent entspricht und den Flughafen der Costa del Sol nicht nur zum viertwichtigsten des Landes, sondern auch zum am schnellsten wachsenden der vier größten Flughäfen Spaniens macht. Diese Zahlen «machen dieses erste Halbjahr zum verkehrsreichsten in der Geschichte des Flughafens», so Aena. Die Behörde erklärte weiterhin, dass von den 12.371.429 Nutzern, die mit kommerziellen Flügen reisten, 2.066.261 mit Inlandflügen unterwegs waren (+2,4 Prozent) und 10.305.168 aus dem Ausland stammten, was einem starken Aufwärtstrend von 9 Prozent entspricht.

Die Aktivität im Juni war frenetisch. Der Kontrollturm musste täglich durchschnittlich 601 Flüge koordinieren, eine Zahl, die die Dynamik der Einrichtungen unterstreicht. Insgesamt wurden im vergangenen Monat 2,6 Millionen Passagiere registriert, was einem Anstieg von 8,2 Prozent entspricht. Mit 18.045 Flügen gab es ein Plus von 8,2 Prozent. Von der Gesamtzahl der Passagiere im vergangenen Monat reisten 427.219 mit Flügen von oder nach einer spanischen Stadt, was einer Zunahme von 8,8 Prozent entspricht, während 2.201.927 mit Auslandflügen unterwegs waren (+ 8,1 Prozent)

In Bezug auf den internationalen Verkehr weist Aena darauf hin, dass die Märkte mit der größten Nachfrage in absoluten Zahlen in den ersten sechs Monaten des Jahres der britische Markt mit mehr als 2,8 Millionen Nutzern war, gefolgt von Deutschland mit 926.746, den Niederlanden mit 773.669 und Italien mit 681.537 Passagieren.

2.632.385 ist das Passagieraufkommen des Flughafens Málaga im vergangenen Juni, 8,2 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2024.

Es sei daran erinnert, dass der Flughafen im Jahr 2024 ein noch nie dagewesenes erstes Halbjahr verzeichnet hatte, in dem eineinhalb Millionen Fluggäste mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres registriert und zum ersten Mal die Grenze von elf Millionen Fluggästen in sechs Monaten überschritten wurde. Auf 80.788 Flügen wurden 11.494.109 Personen befördert. Damit stieg das Passagieraufkommen um 14,1 Porzent und der Flugbetrieb um fast zehn Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Aena begründete diesen Aufwärtstrend mit der Stärke sowohl des Inlandsmarkts, der um fast sieben Prozentpunkte zulegte, als auch des Auslandsmarkts, der um rund 19 Prozent wuchs. Von den insgesamt 80.788 Flugbewegungen in der ersten Jahreshälfte entfielen 61.744 auf das Ausland (+ 13 Prozent).

Im vergangenen Jahr bildete der Juni den Abschluss eines Halbjahres, in dem kontinuierlich Rekorde gebrochen wurden. Mit 2.432.411 Reisenden wurde der Monat Juni mit den meisten Passagieren in der Geschichte und überholte damit den bis dato Rekordhaltermonat Juli.

Aena weist darauf hin, dass der vergangene Monat der beste Juni der Geschichte im gesamten spanischen Flughafennetz als auch auf den folgenden 20 Flughäfen war: Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Palma de Mallorca, Málaga-Costa del Sol, Alicante-Elche Miguel Hernández, Ibiza, Gran Canaria, Valencia, Tenerife Sur, Sevilla, César Manrique-Lanzarote, Bilbao, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, Menorca, Fuerteventura, Asturien, Melilla, La Gomera, Badajoz und Son Bonet.

Auf den Airports der Aena-Gruppe mit 46 Flughäfen und zwei Hubschrauberlandeplätze in Spanien, dem Flughafen London-Luton und 17 Flughäfen in Brasilien wurden im vergangenen Juni 35.758.181 Passagiere abgefertigt, 3,8 Prozent mehr als im gleichen Monat des Jahres 2024. Insgesamt wurden 300.606 Flugbewegungen abgewickelt, 2,9 Prozent mehr als im Jahr 2024. Im gleichen Zeitraum wurden 119.475 Tonnen Fracht befördert, 4,9 Prozent mehr als im Vorjahr.