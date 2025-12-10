Der Generali Maratón de Málaga, auf der Jagd nach einem neuen Rekord für diese Veranstaltung

Marina Rivas Málaga Mittwoch, 10. Dezember 2025 Teilen

In den Straßen von Málaga werden bereits die Stunden gezählt, um das spektakulärste Stadtereignis des Jahres zu erleben, das in dieser Ausgabe übrigens bereits Geschichte ist. Vor dem Start kann bestätigt werden, dass der Generali Maratón de Málaga am kommenden Sonntag, 14. einen neuen Rekord an angemeldeten Läufern erleben wird. Der bisherige Rekord der Veranstaltung, der bei 16.000 angemeldeten Läufern im Jahr 2024 lag, wurde gebrochen und die sensationelle Zahl von 22.500 Läufern bei den Läufen über 42,1 und 21 Kilometer erreicht, wobei die Teilnehmerzahl beim Hauptlauf bei 11.500 Läufern liegt. Eine ziemliche Herausforderung für die Organisation und für die Stadt, die Jahr für Jahr weiter aufsteigt, um zu einem der Referenzmarathons nicht nur in Spanien, sondern auch in Europa zu werden. Im Moment ist der Valencia-Marathon jedoch der bekannteste Marathon des Landes und der einzige, der das Labes World Athletics Platinum trägt.

Die Veranstaltung in Málaga ist in diesem Jahr so stark gewachsen, dass sie vor mehr als zwei Monaten den Anmeldungsrekord des letzten Jahres übertroffen hat. Trotz der Preise der Veranstaltung. Denn auch hier ist der Anstieg im Vergleich zu anderen Jahren schrittweise erfolgt. Die erste Serie von Startnummern kostete 49 Euro, während der Preis für den Halbmarathon bei 29 Euro lag, zu dem noch 3 bis 5 Euro für die Lizenz hinzukamen. Wie bei jedem anderen großen Rennen stiegen die Preise im Laufe der Monate, als die Startnummern ausgingen, auf den Höchstpreis von 150 Euro für die 42,1 Kilometer und 117 Euro für die 21 Kilometer. Diese Preise sind nicht einmal die höchsten des Landes, obwohl sie höher sind als die in Madrid oder Barcelona.

Abgesehen von diesen Zahlen arbeitet die Organisation des Generali Maratón de Málaga wie jedes Jahr daran, einen weiteren Rekord aufzustellen, der die Qualität und die weltweite Verbreitung des Rennens erhöhen würde, und das ist kein anderer als der Zeitrekord. Derzeit liegt die Bestzeit bei den Männern bei Mark Korir, der bei der Ausgabe 2021 eine Zeit von 2 Stunden, 7 Minuten und 39 Sekunden erzielte, und bei den Frauen bei Mekonnin Legesse, die ebenfalls 2021 eine Zeit von 2 Stunden, 24 Minuten und 50 Sekunden erzielte. Am großen Tag im Jahr 2024 waren beide Rekorde jedoch nur eine halbe Minute davon entfernt, gebrochen zu werden.

Sportler und Preise

Bei der Veranstaltung am kommenden Sonntag, die um 8.30 Uhr am Paseo del Parque beginnt, wird eine ganze Gruppe von Elitesportlern um einen neuen Zeitrekord kämpfen. Es sei daran erinnert, dass der Sieger (sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen) ein Preisgeld von 3.000 Euro erhält, und darüber hinaus gibt es eine zusätzliche Prämie von weiteren 1.000 Euro, wenn er den Rekord aufstellt. Darüber hinaus gibt es weitere Geldpreise für die Läufer auf den Plätzen zwei bis fünf.

Die Elitegruppe der Männer besteht aus 26 Sportlern aus Ländern wie Kenia, Marokko, Äthiopien, Uganda, dem Vereinigten Königreich, Schweden und sogar einer Gruppe von Flüchtlingen. Unter ihnen stechen zwei Athleten hervor, die nahe am aktuellen Malaga-Rekord liegen: der Norweger Zerei Kbrom (er war 2022 kontinentaler Silbermedaillengewinner über 10.000 m), dessen Bestzeit bei 2:07,10 liegt, und der Bareiner Abdi Ali, der 2022 ebenfalls 1:07,15 erzielte. Der Jahresbeste in dieser Liste ist jedoch der Kenianer Benson Nzioki Mutiso, der in Düsseldorf 2:08,48 Minuten gelaufen ist. Bei den Frauen ist die beste Zeit des Jahres die Kenianerin Aurelia Jerotich, die 2024 eine Zeit von 2:26,28 erzielte. Eine internationale Leichtathletin auf der Langstrecke, die ihre Leistung verbessern möchte. Ihr folgen mit 2:27,13 und 2:27,17 die Landsfrauen Dorine Murkomen (diesjährige Bestleistung) und Lucy Chelele. Sie stehen an der Spitze einer Gruppe von 11 Frauen, die dieses Kunststück vollbringen wollen.

Der Paseo del Parque, der Start- und Zielpunkt des Marathons, wird von 20 Uhr am Samstag bis 17 Uhr am Sonntag für den Verkehr gesperrt sein.