Die Junta stoppt 46 Touristenwohnungen in den Martiricos-Türmen in Málaga

Die andalusische Regionalregierung hat insgesamt 46 Touristenwohnungen in den Martiricos-Türmen neben dem Rosaleda-Stadion abgemeldet. Dies ist die erste Welle von Abmeldungen im andalusischen Tourismusregister nach der vom Stadtrat von Málaga im Juni letzten Jahres verabschiedeten Richtlinnie. Es sei daran erinnert, dass der Bürgermeister Francisco de la Torre am 10. Juni 2024 eine Richtlinie des Stadtplanungsamtes bekannt gab, wonach nur solche Immobilien als Touristenwohnungen eingetragen werden können, die über einen Zugang und eine Versorgung mit Strom, Wasser, Telefon usw. verfügen, die unabhängig vom Rest des Gebäudes sind, in dem sie sich befinden. Außerdem stellte er klar, dass diese Richtlinie rückwirkend für diejenigen Ferienwohnungen gelte, die seit dem Inkrafttreten des neuen Dekrets über die Ferienvermietung, das bedeutet, seit dem 22. Februar letzten Jahres, bei der Junta angemeldet worden seien.

Aus den Daten der Regionalregierung geht hervor, dass die vom Rathaus übermittelte Liste 140 Immobilien in den so genannten Martiricos-Türmen betrifft, von denen nur 17 für die Ferienvermietung beibehalten werden können, da sie vor dem 22. Februar 2024 eingetragen wurden. Der Rest, einschließlich der in jüngerer Zeit registrierten, sollte gestoppt werden .

Wie die SUR am vergangenen Freitag berichtete, handelt es sich bei diesen ersten Stornierungen um Immobilien, deren Eigentümer keinerlei Beanstandungen gegenüber der Gemeinde vorgebracht haben und die nach Prüfung der Unterlagen aus dem Tourismusregister gestrichen wurden, so dass sie keine Ferienvermietung mehr durchführen können. In diesen Fällen war es für das Fremdenverkehrsamt viel einfacher, die städtische Richtlinie anzuwenden und die Objekte sofort aus dem offiziellen Register der Ferienhäuser zu streichen, ein Schritt, der nun nur noch schwer rückgängig zu machen ist.

Eitentümer haben Einspruch eingelegt

Die übrigen 74 Wohnungen befinden sich in unterschiedlichen Stadien des verwaltungstechnischen Prozesses, nachdem Einsprüche erhoben wurden. Konkret befinden sich 63 Wohnungen in der Phase der Anfechtung der Stellungnahme des Stadtrats, und elf weitere sind bereits einen Schritt weiter, nachdem sie von der Behörde benachrichtigt wurden, dass sie ihre Annullierung vornehmen müssen. Diese elf haben nach Angaben des regionalen Tourismusministeriums bereits Einspruch eingelegt.