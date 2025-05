Frau stirbt bei einem Brand in Málagas Vorort Churriana

Juan Cano Málaga Dienstag, 27. Mai 2025 Compartir

Eine Frau ist am Montagabend bei einem Brand in Málagas Vorort Churriana gestorben. Das Feuer brach gegen 18 Uhr in der Zone Cortijo de Maza aus und breitete sich aufgrund des in der Gegend vorherrschenden Windes und des Unterholzes schnell aus und griff auf mehrere Landhäuser in der Gegend aus, da das Gebiet aus Parzellen mit einigen verstreuten Landhäusern besteht.

Mehrere Nachbarn riefen die Notrufnummer 112 an und baten um Hilfe, als sie ein brennendes Haus in Camino de la Sierra sahen. Einer der Anrufer, der den Alarm auslöste, gab auch an, dass sich noch Personen in dem Haus befinden könnten. Die Notruf-Leitstelle aktivierte sofort die Feuerwehr, die Nationalpolizei, die Ortspolizei, die Rettungssanitäter und auch Personal von den Infoca-Waldbrand-Schutzzentren, da sich in der Nähe eine Vegetationsfläche befand. Die Feuerwehr konnte den Brand bald unter Kontrolle bringen. Über die Tote ist noch nichts bekannt, laut den befragten Quellen handelte es sich um eine Frau ausländischer Herkunft.