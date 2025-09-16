Francisco de la Torre: «Málagas Sauberkeit kann verbessert werden, es könnte sauberer sein»

Pilar R. Quirós Málaga Dienstag, 16. September 2025 Teilen

Eines der heikelsten Themen, mit denen sich der Bürgermeister von Málaga, Francisco de la Torre, am Montag auseinandersetzen musste, waren die Beschwerden der Bürger über die mangelnde Sauberkeit in der Stadt. Er tat dies auf dem Diskussionsforum Foro SUR, das von der Zeitung SUR organisiert und von der Stiftung Cajasol gesponsert wurde. «Ist die Stadt Málaga sauber?», fragte der Direktor des SUR, Manolo Castillo, worauf De la Torre antwortete: «Es gibt Raum für Verbesserungen, sie könnte sauberer sein. Alles kann verbessert werden», betonte er, wobei er versicherte, dass er nicht wie Teresa Porras (für die Reinigungsfirma Limasam zuständige Stadträtin) «sehr bereitwillig» antworten würde, dass Málaga sauber sei. Der Bürgermeister betonte jedoch, dass in Bezug auf die Sensibilisierung der Öffentlichkeit noch viel mehr getan werden könnte, und schlug vor, dass man vielleicht anfangen sollte, Bußgelder zu verhängen, während er gleichzeitig darauf hinwies, dass es auch in Bezug auf die Arbeit noch Raum für Verbesserungen gibt.

Zu den Beschwerden über das Fehlen von Kehrmaschinen erklärte De la Torre, dass nicht jeden Tag gekehrt werde, weil es nicht genügend Maschinen gebe, dass aber in Málaga die Straßen gekehrt würden, ohne näher auf dieses Thema einzugehen. In den Pressekonferenzen vor der letzten Plenartagung im Juli erklärte er, dass das Rathaus den Verleih von Mini-Hydro-Maschinen in Erwägung ziehen würde, wenn diese zur Verfügung stünden; bei dieser Gelegenheit ging er jedoch nicht näher auf diesen Vorschlag ein.

Auf die Frage, ob er die Kommunalisierung von Limasa (jetzt umbenannt in Limasam) bedauere, da es sich um ein Unternehmen mit jährlichen Ausgaben von 120 Millionen Euro und 1.600 Beschäftigten handele, antwortete De la Torre, dass dies nicht der Fall sei, dass aber mehr Anstrengungen unternommen werden müssten, um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und zu untersuchen, warum die Fehlzeiten in dem Unternehmen bei 13% lägen, was leicht über dem spanischen Durchschnitt liege. In diesem Zusammenhang erklärte er, dass ein Verhältnis der Bewunderung und des Respekts für die Beschäftigten von Limasam von Seiten der Nachbarn geschaffen werden müsse, «damit die Menschen ihnen Anerkennung zollen, und das erfordert größere Anstrengungen».

Von den Bürgern selbst erklärte der Bürgermeister von Málaga, dass mehr Bewusstsein nötig sei, obwohl viele es gut machten, aber nur 5 % nicht die kleine Flasche mit Wasser und Essig zum Auflösen von Hunde-Urin mit sich führten, was einen Fleck auf der Straße oder auf den Laternenpfählen hinterließ. «Es muss ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass die Straße allen gehört und dass man sie nicht in seinen eigenen Raum verwandeln kann (...), und dass man alte Möbel an dem dafúr vorgesehenen Abholtag abstellen muss, sonst bleiben sie eine ganze Woche dort stehen», schloss er mit der Feststellung, dass nicht alle Bürger nachlässig mit der Sauberkeit umgehen, «aber ein kleiner Prozentsatz reicht aus, um es sehr auffällig zu machen».