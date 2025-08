Bürger fordern auf Plenarsitzung in Málaga mehr Sauberkeit auf den Straßen und fordern den Rücktritt von Stadträtin Porras

Pilar R. Quirós Málaga Freitag, 1. August 2025 Teilen

Es ist Monate her, viele Monate, dass der Plenarsaal Schauplatz eines Theaters wie am gestrigen Donnerstag war, das eine komödiantische Spielwiese hätte sein können, wenn die Spannung nicht so hoch eskaliert wäre, dass die im Saal anwesenden Bürger sich minutenlang über den Dreck in den Stadtvierteln beklagten und diesen mit der Sauberkeit des Zentrums von Málaga verglichen. Hinter den etwa zehn Wortmeldungen der Bürger mag Politik stecken, natürlich, alles ist Politik, es ist die Plenarsitzung der Stadt Málaga, aber es gab auch Bürger wie Mari Carmen Martín, die die Stadträte zu einem Spaziergang durch Palma-Palmilla einlud, einen Stadtteil mit «Dreck, kaputten Treppen, verlassenen Autos mit Rattennestern und Ungeziefer», und mit den Worten endete: «Auch wir existieren. Seht euch um. Lasst uns nicht allein».

Dies war der Tenor der meisten Beschwerdeführer, während der Nachbarschaftsaktivist Ignacio Romera dem Bürgermeister von Málaga, Paco de la Torre, vorwarf, das Fläschchen mit Essig für das Pipi der Hunde empfohlen zu haben, und die Behauptung des Regierungsteams anprangerte, die Stadt sei sehr schmutzig, weil «die Nachbarn sehr schmutzig sind». Diese Aussage veranlasste den Bürgermeister zu einer Antwort: «Wir glauben, dass die Bürger von Málaga vorbildlich, zivilisiert und sorgfältig sind. Ich spreche auch im Namen von Teresa Porras». Nach den Beschwerden der Opposition und der Anwohner und der Verteidigung von Porras durch die Arbeiter von der Reinigungsgesellschaft Limasam schlug die PP-Regierungsmannschaft schließlich die drei Anträge der Opposition, PSOE, Vox und Con Málaga, nieder, die eine Zurechtweisung der PP-Stadträtin oder ihren Rücktritt in dieser Zuständigkeit forderten.

Die Spannungen waren groß, es gab viel Geschrei, und im Plenarsaal wurden Plakate mit der Forderung des Rücktritts von Porras hochgehalten, dass De la Torre schließlich einige Bürger «aufforderte», den Saal zu verlassen, und diese von der örtlichen Polizei hinaus begleiten ließ. Während sich rund ein Dutzend Bürger über die Verschmutzung der Stadtteile beschwerten, wies ein Vertreter der Vereinigung Miraflores de los Ángeles, Antonio Jesús García, darauf hin, dass sein Viertel sauber sei, und die Limasam-Mitarbeiterin María José Díaz prangerte an, dass «diese Aufregung eher politisch als konstruktive Kritik» sei und wies darauf hin, dass «die einzige Dame, die unsere Arbeit schätzt, Teresa Porras ist».

Der sozialistische Sprecher Dani Pérez beschwerte sich über die «Unfähigkeit und das schlechte Management von Porras» und ihre Drohungen gegenüber den Bürgern, die die unzureichende Reinigung der Straßen kritisieren. Die stellvertretende Sprecherin von Vox, Yolanda Gómez, sprach ebenfalls von der Verschmutzung der Viertel und fragte Porras, ob sie sich die Viertel von Málaga angeschaut habe, während der Sprecher von Con Málaga, Nico Sguiglia, betonte, dass die Opposition nie gesagt habe, dass die Arbeiter von Limasam ihre Arbeit nicht korrekt gemacht hätten, sondern dass die Verantwortung bei Porras liege, die «bei der Sauberkeit versagt» habe.

Teresa Porras, die für die Reinigungsgesellschaft Limasam zuständig ist, verteidigte sich, indem sie sagte, dass ihre Äußerungen nicht aus Arroganz gemacht worden seien, sondern weil sie eine Frau sei, der die Stadt am Herzen liege, und dass sie sich darüber ärgere, dass die Arbeiter von Limasam schuld an den Zuständen sein sollen. «Ich werde mich nicht vertreiben lassen, dass habe ich den Menschen versprochen, die mich lieben», sagte sie.

Schließlich gab Porras zu verstehen, dass sie nur um die Mitarbeit der Bürger gebeten habe, um die Stadt sauber zu halten. Ferner wiederholte sie, dass die Opposition gefälschte Videos verbreitet habe. Als Beispiel nannte sie das Video, in dem die stellvertretende Sprecherin von Con Málaga, Toñii Morillas, Straßen schrubbt. Sie wies darauf hin, dass in den letzten fünf Jahren in Limasam 52 Millionen Euro investiert worden seien. Sie ging jedoch nicht auf den von De la Torre am Mittwoch angedeuteten Notfallplan für die Straßenreinigung ein, den die Stadtverwaltung von Málaga umsetzen würde, wenn genügend Arbeiter für die Hochdruckreiniger zu dieser Jahreszeit unter Vertrag genommen werden könnten. Nach so vielen Beschwerden endete die Plenarsizung samit, dass es von der PP-Regierungsmannschaft keine Zustimmung gab, um die Sauberkeit in diesem Sommer zu verbessern.