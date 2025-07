PP-Stadträtin Teresa Porras lud Mitglieder der Opposition zur Überprüfung der Sauberkeit von Málagas Straßen ein

Vor einem Jahr bot die für die städtische Reinigungsfirma Limasam zuständige Stadträtin Teresa Porras an, eine kleine Exkursion durch die Stadt mit der Opposition zu ... machen, die sich über die mangelnde Sauberkeit in den Straßen beschwerte, um ihnen zu zeigen, dass sie am Morgen gereinigt wurden und am Nachmittag bereits schmutzig waren. Die Aktion wurde erst am gestrigen Montag nach einer Sitzung der Umweltkommission umgesetzt, nachdem zahlreiche Anwohner der abseits des Zentrums gelegenen Stadtteile Kundgebungen vertanstaltet hatten, bei denen sie mehr Sauberkeit auf den Straßen gefordert hatten. Porroas lud Stadträte der PSOE, Con Málaga und Vox auf eine gemeinsame Inspektions-Tour ein.

Um die Stimmung aufzuheizen, hatte Teresa Porras bereits zuvor darauf hingewiesen, wer in der genannten Kommission als Erster denunziert werden könnte. Mit Blick auf den Sprecher von Con Málaga (Podemos und IU), Nico Guiglia, sagte sie: «Ich habe nie gesagt, dass ich die Bürger anprangern werde, ich habe gesagt, dass ich Sie, die IU-Partei, für die Erstellung falscher Videos anprangern werde», und erklärte, dass die IU diejenige Partei war, die letzte Woche den Boden eines Viertels geschrubbt hatte.

Vergrößern Medina, Porras, Guiglia und Gómez verlassen den Umweltausschuss und machen sich auf den Weg, um zu sehen, wie es um die Straßen der Stadt steht. P. R. Q.

Sguiglia warf Porras einen «autoritären Frühlingsstil» vor und erklärte, dass die Anwohner eine Versammlung wegen des Schmutzes auf den Straßen einberufen hatten, weil die Bürgersteige schwarz waren, und dass seine Kollegin, die stellvertretende Sprecherin seiner Partei, Toñi Morillas, mit ihnen zusammen zu putzen begann. «Anstatt zu drohen, sollten Sie den Nachbarn zuhören, um Ihre Arbeit besser zu machen», sagte er.

Zu Beginn der Erkundungstour bat Porras, eine Straße zu benennen. Sie entschieden sich alle für die Avenida de la Paloma. Das lehnte Porras ab und sagte, dass das, was wir Schmutz aussehe, von einem Baum stamme, die Straße ansonsten jedoch sauber sei. Daraufhin schlug die stellvertretende Sprecherin von Vox, Yolanda Gómez, die Calle Flores García vor, wo sie Beschwerden von Anwohnern erhalten hatte.

Porras nickte, und die Ratsmitglieder stiegen als Zeugen in das offizielle Auto des Rathauses, um zur besagten Straße zu gelangen. Es sei darauf hingewiesen, dass Yolanda Gómez in einem Taxi saß, da ihre Partei, Vox, es abgelehnt hat, offizielle Autos zu benutzen, «weil es ein Privileg ist». Auf dem Weg dorthin erwähnte Porras das Instagram-Video, das Toñi Morillas mit den Bewohnern des Stadtteils Miraflores de los Ángeles gemacht hatte. «Vier von denen, die in dem Video zu sehen sind, sind von der IU, und Morillas ist die fünfte», sagte Porras auf dem Weg zur der Straße im Stadtteil Cruz de Humilladero.

Als die Gruppe in der Straße ankam, wies Sguiglia auf den schwärzlichen Schmutz auf den Gehwegen hin. Er stimmte mit Porras überein, dass die Menschen sauberer sein sollten und Bußgelder verhängt werden sollten, aber dass die Stadt gründlicher gereinigt werden sollte. Am Wegesrand sah man Zigarettenkippen, eine leere Bierflasche und eine drei stehende Toilettenschüssel. Porras wollte darauf nicht näher eingehen und sagte, dass die Straße eine der am stärksten bevölkerten Straßen Europas und dafür sehr sauber sei. Ein Stadtarbeiter, der gerade die Straße fegte, meinte, dass er und seine Kollegen mit der Arbeit überfordert seien und dass es an Personal fehle. Die Vertreter der Oppositionsparteien wiesen Porras daraufhin auf Flecken auf den Bürgersteigen hin, doch Porras wiegelte ab und behauptete, dass diese von Hundeurin kämen, dass also die Anwohner schuld seien. An diesem Punkt wurde Porras wütend und sagte: «Es war dumm von mir, hierher zu kommen».

Anschließend fuhr die Gruppe zur Calle La Unión, wo sich die Vertreter der Opposition darüber beschwerten, dass der Boden rund um die unterirdischen Container sehr schmutzig seien. Es roch übel, vor allem wegen flüggiger Abfälle. «Das ist schmutzig, aber warum sagen Sie, es sei sauber?», fragte Medina von der PSOE. Sguiglia zeigte auf den schmutzigen Boden und Brot-Reste. In der gegenüberliegenden Ecke wurden Porras erneut Flecken auf dem Boden gezeigt. Porras sagte: «Das geht nicht raus». «Wenn man daran kratzt, geht alles raus», meinte Medina. «Komm schon, das ist eine Lüge», erwiderte Porras.

Zurück am Rathaus, im Auto, zeigte sich Porras sehr zufrieden. «Ich bin sehr stolz, ich fand die Straßen sehr sauber», resümierte sie. «Vielleicht ist es ein Problem, dass Sie die Erwartungen nicht sehr hoch gesteckt haben», antwortete Sguiglia. «Aber die Leute haben Ihnen doch gesagt, dass die Straßen nicht gekehrt werden und die Container völlig verdreckt sind, sehen Sie denn nicht die Realität?», fragte Medina hinzu und warf Porras vor, dass sie nicht in die Avenida de la Paloma gehen wolle, wo die Leute «mit den Sohlen am Boden kleben bleiben, weil es so dreckig ist». «Das ist nicht wahr», sagte Porras wütend. «Ich gehe nirgendwo mehr mit dir hin», meinte sie abschließend.