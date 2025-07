25 Jahre nach der Ermordung von Martín Carpena in Málaga: «Erinnern ist notwendiger denn je»

Cristina Pinto Málaga Mittwoch, 16. Juli 2025 | Actualizado 12:17h. Compartir

Der Spiegelsaal ('Salón de los Espejos') des Rathauses von Málaga war voll besetzt. Umarmungen und verständnisvolle Blicke wurden ausgetauscht. Im Hintergrund verkündete eine schwarze Leinwand den Anlass: «Hommage zum 25. Jahrestag der Ermordung des Stadtrats José María Martín Carpena durch die Terrorgruppe ETA». Davor versammelten sich Angehörige, Freunde und Vertreter von Institutionen, um des ehemaligen Stadtrats von Málaga zu gedenken, der für Stadtteile wie Puerto de la Torre und Carretera de Cádiz zuständig war. Vor allem aber war er ein bescheidener, liebenswürdiger Mann, der gern zuhörte, diskutierte und großzügig mit anderen umging. Dies wurde in den Worten der Teilnehmer der Gedenkfeier am Dienstag unterstrichen, die nach den Worten des Bürgermeisters von Málaga, Francisco de la Torre, mit einer Schweigeminute begann: «Dieser Saal war vor 25 Jahren der Ort der Aufbahrung. Diese Veranstaltung ist sinnvoll, denn wir müssen uns an ihn erinnern und unsere Solidarität mit seiner Familie und den vielen anderen zeigen, die unter den Anschlägen der ETA zu leiden hatten».

Antonio Fuentes Bueno, Präsident der Föderation der Nachbarschaftsvereinigungen Cívilis, weiß um die Fähigkeit von Martín Carpena, zuzuhören und den Dialog zu führen, und erinnerte an den Umgang des Stadtrats mit den Nachbarn. «Ich kann bestätigen, dass er sich im Distrikt Carretera de Cádiz den Respekt und die Zuneigung der gesamten Nachbarschaftsbewegung verdient hat. Seine Tür stand immer offen, man musste nicht um Erlaubnis bitten, um mit ihm zu sprechen, egal welche Ideologie man vertrat», erinnerte er sich.

Man reiste zurück zu jenem 15. Juli 2000, aber auch an die Tage, die darauf folgten. Wie die große Demonstration am 17. Juli: «Frieden und Freiheit» lautete das Transparent, mit dem diese große Demonstration eröffnet wurde«, sagte der Journalist Manuel Bellido während der Gedenkfeier.

Eindrücke von der Hommage. Salvador Salas

Sie alle erinnerten sich daran, wo sie an diesem Nachmittag waren. Sie alle versetzten sich in die Lage seiner Familie, seiner Frau Elvira Calvente und seiner Tochter María José Martín. Und viele der Anwesenden waren sich einig, dass «es wichtiger denn je ist, sich an Martín Carpena zu erinnern». So auch der Vertreter der Regierung in Málaga, Francisco Javier Salas, der betonte, dass «wir die Demokratie verteidigen müssen, wie er es zu seiner Zeit getan hat». Der Präsident der Provinzregierung von Málaga, Francisco Salado, betonte nach einigen Worten der Zuneigung für die Familie «eine moralische Verpflichtung» in dieser Zeit. «Wir müssen weiterhin der Opfer der ETA gedenken, denn es scheint, dass das Spiel gewonnen wurde, als sie aufhörten zu töten, aber leider sind diejenigen, die die Terroristen vertreten haben, jetzt an der Spitze der Institutionen. Das ist eine Niederlage», sagte Salado.

Sein Vorgänger und Nachfolger

José María Martín Carpena löste den jetzigen Präsidenten der Junta de Andalucía, Juanma Moreno, als Ratsmitglied im Stadtrat von Málaga ab, der damals die Casona verließ, um seine Karriere als Mitglied des andalusischen Parlaments zu beginnen. Moreno konnte nicht an der Gedenkfeier teilzunehmen, widmete aber per Video einige Worte: «Erinnern wir uns daran, was er von uns verlangt hätte, stellen wir die Demokratie an die erste Stelle, um in Frieden und Toleranz zu leben. Ich fordere Erinnerung, Gerechtigkeit und Würde».

Als Martín Carpena ermordet wurde, war es Elías Bendodo, der ihn ersetzte. Der heutige stellvertretende Sekretär für Autonome und Kommunale Koordination und Wahlanalyse der PP erinnerte sich vor Beginn der Gedenkfeier daran, wie dieser 15. Juli 2000 für ihn war. «Möglicherweise hätte ich vor 25 Jahren an diesem Ort stehen und Erklärungen abgeben können. Ich wünschte, ich hätte ihn nicht ablösen müssen, denn das hätte bedeutet, dass er noch unter uns wäre», erinnerte er sich. Gleichzeitig äußerte er sich kritisch über die aktuelle Situation: «Die ETA tötet nicht mehr, aber die ETA regiert im spanischen Parlament. Jetzt bestimmen sie jede Entscheidung von Pedro Sánchez. Deshalb werden wir weiterhin für Freiheit und Einheit klagen», schloss er.