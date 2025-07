Junge Frau wird schwer verletzt, nachdem sie in Málaga aus einem fahrenden Auto springt, nachdem der Fahrer die Handbremse nicht richtig angezogen hat

Juan Cano Malaga Mittwoch, 9. April 2025 | Actualizado 15/04/2025 12:47h. Compartir

Eine junge Frau ist in das Regionalkrankenhaus von Málaga eingeliefert worden, nachdem sie sich eine schwere Kopfverletzung zugezogen hat, als sie in der Stadt Málaga aus einem fahrenden Auto sprang. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Wochenende in der Gegend um die Burg Gibralfaro und wurde offenbar durch den Fahrer verursacht, der angeblich die Handbremse nicht richtig angezogen hatte, bevor er aus dem Fahrzeug stieg, um einige Besorgungen zu machen.

Die polizeilichen Ermittlungen haben ergeben, dass das Paar am Parador de Gibralfaro anhielt und die Frau allein im Auto blieb. Da die Handbremse nicht richtig angezogen war, begann das Auto, den Abhang hinunterzurollen und an Geschwindigkeit zu gewinnen. Die Frau auf dem Beifahrersitz konnte das Fahrzeug nicht mehr stoppen und war gezwungen, aus dem Fahrzeug zu springen, um lebensgefährliche Verletzungen zu vermeiden.

Als der Fahrer zum Unfallort zurückkehrte, fand er seine Beifahrerin mit einem schweren Schädelhirntrauma bewusstlos am Boden vor. Das Auto war etwa 30 Meter von der Stelle, an der er es verlassen hatte, an der Bordsteinkante zum Stehen gekommen, bevor es den Abhang hinunterstürzte.

Die Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus, wo ihr Zustand immer noch sehr ernst ist.

Tests ergaben, dass der Fahrer Alkohol im Körper hatte. Obwohl der genaue Wert nicht bekannt gegeben wurde, ermittelt die Polizei gegen ihn wegen Fahrlässigkeit.