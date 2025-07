Luxusimmobilien nehmen ihren Platz neben den Baños del Carmen ein: Wohnungen ab einer Million Euro Der Bauträger und Berater Longline plant neun Wohnungen in zwei Projekten in der Avenida del Pintor Sorolla und der Calle Jarama

Jesús Hinojosa Málaga Mittwoch, 9. April 2025 | Actualizado 15/04/2025 12:37h.

Luxusimmobilien sind in Málaga weiterhin auf dem Vormarsch und dehnen sich nun auch auf den Osten der Hauptstadt aus. Neben den erstklassigen Wohnanlagen, die in der Gegend um den Paseo de Sancha von Bauträgern wie Adendia oder Urbea, die von der Baufirma Inicia Siglo XXI und schwedischen und südamerikanischen Investoren gegründet wurden, entwickelt werden, sind neue Projekte in der Gegend von Pedregalejo durch den Bauträger und Berater Longline hinzugekommen, der im Juli 2022 von David Martín gegründet wurde.

Diese Immobiliengesellschaft, die sich vor allem auf die Verwaltung von Investitionen spezialisiert hat und ihre Projekte entwickelt, indem sie Kapital durch verschiedene Partner bezieht, hat zwei Projekte für insgesamt neun Wohnungen gestartet, die bei einem Preis von etwa einer Million Euro beginnen und im Durchschnitt etwa 1,5 Millionen Euro kosten.

Eines davon wird in der Avenida del Pintor Joaquín Sorolla 151 entwickelt, direkt gegenüber den Baños del Carmen. In diesem Gebäude befand sich früher ein orientalisches Restaurant namens Wok Asia. Auf einer Fläche von 610 Quadratmetern werden zwei Erdgeschosswohnungen und zwei luxuriöse Penthäuser mit jeweils drei Schlafzimmern und großen Terrassen mit Blick auf das Meer gebaut. Die Wohnungen im Erdgeschoss werden jeweils über ein 175 Quadratmeter großes Privatgrundstück verfügen, die Penthäuser über eine Sonnenterrasse. Longline wird in Kürze die Baugenehmigung für dieses Projekt beantragen.

Das andere befindet sich ebenfalls in der Nähe der Baños del Carmen, etwa 450 Meter von dem Restaurant entfernt, in der Calle Jarama 18. In diesem Fall handelt es sich um ein Grundstück von 874 Quadratmetern, auf dem fünf Wohnungen gebaut werden sollen, zwei davon mit drei Schlafzimmern und eine mit zwei Schlafzimmern und bis zu 70 Quadratmetern großen Terrassen. Darüber hinaus sind im oberen Teil des Grundstücks zwei Doppelhaushälften von jeweils 240 Quadratmetern geplant. Für diese Maßnahme, die auch den Bau neuer Straßen zur Verbindung der Straßen Jarama und Vicente Espinel sowie der letzteren mit der Straße Solano umfasst, wurde bereits eine Baugenehmigung erteilt, so dass Longline dem städtischen Stadtplanungsamt ein überarbeitetes Projekt vorlegen wird, um mit den Arbeiten beginnen zu können.

Nationale Investoren

Laut David Martín haben beide Projekte, die über ein Spa und ein Fitnessstudio verfügen werden, «ihre Investitionsrunden erfolgreich abgeschlossen», um nationales Investitionskapital anzuziehen. «Wir hatten eine große Nachfrage und waren sogar gezwungen, viele Investoren auszuschließen, die an einer Beteiligung interessiert waren», sagte der Leiter von Longline.

Diese beiden Luxus-Wohnprojekte in der Nähe der Baños del Carmen, die sich auf ein Investitionsvolumen von rund 10 Millionen Euro belaufen, ergänzen das Aktionsportfolio des in der zentralen Calle Larios ansässigen Bauträgers, zu dem auch ein Projekt mit drei Luxuswohnungen im Madrider Stadtteil Arturo Soria mit einem Umsatzvolumen von 7,6 Millionen Euro gehört; ein weiteres Projekt mit neun Wohnungen in der Calle Lagunillas Nr. 48 (bereits übergeben); ein Projekt mit 25 Touristenwohnungen in der Carrera de Capuchinos Nr. 14 und 16, neben dem Gelände, auf dem mit dem Bau eines Vier-Sterne-Hotels der Zenit-Kette begonnen wurde; und ein drittes Grundstück in der Gemeinde Bormujos in der Provinz Sevilla mit einer Baukapazität von 6.500 Quadratmetern. «Wir untersuchen verschiedene Geschäftsmodelle für kommerzielle, geriatrische, 'Coliving' oder eine Mischung aus diesen«, so Martín.