Málaga hat jetzt einen Direktflug in die Hauptstadt von Saudi-Arabien

Die nationale Fluggesellschaft Saudi-Arabiens, Saudia Airlines, verbindet nun per Direktflug die Costa del Sol mit der arabischen Hauptstadt Riad. Das Unternehmen hat diese Woche eine neue Verbindung mit drei Flügen pro Woche eröffnet. Genauer gesagt, jeden Montag, Mittwoch und Samstag bis zum 30. August. Im April letzten Jahres kündigte die Fluggesellschaft an, dass sie Málaga in der Hochsaison als eine ihrer neuen internationalen Destinationen aufnehmen würde. Die Costa del Sol wurde als eines der zehn neuen Ziele in ihr weltweites Streckennetz aufgenommen, die sie in diesem Sommer anfliegen wird.

Die Fluggesellschaft, die täglich mehr als 530 Flüge in ihrem weltweiten Netz durchführt, betreibt die Verbindung zur Costa del Sol mit Riad mit einer Boeing 787-9 mit 290 Sitzplätzen. Die Fluggesellschaft erklärt, dass die für diesen Sommer geplante Expansion «durch Saudias moderne Flotte von 147 Boeing- und Airbus-Flugzeugen erleichtert wird, die für ihre Sicherheit und Effizienz bekannt sind». Die Fluggesellschaft weist außerdem darauf hin, dass sie in den kommenden Jahren 118 neue Flugzeuge in ihre Flotte aufnahmen will, die die operative Kapazität der Fluggesellschaft weiter erhöhen werden.

Bei der Vorstellung der neuen Sommerziele sagte Ibrahim Al-Omar, CEO der Saudia-Gruppe: «Nach dem Erfolg des letzten Jahres haben wir einen strategischen Plan für 2025 ins Leben gerufen, um weiterhin Spitzenleistungen zu gewährleisten und der wachsenden Nachfrage nach internationalen Reisen gerecht zu werden. Unsere Auswahl der Reiseziele basiert auf umfangreichen Machbarkeitsstudien und den Vorlieben unserer Gäste. Wir sind bestrebt, unseren internationalen Gästen außergewöhnliche Reiseerlebnisse zu bieten, die Komfort, Effizienz und authentische saudische Gastfreundschaft miteinander verbinden.» Auf dieser Grundlage werden in diesem Sommer neben Malaga auch Wien, Venedig, Larnaca auf Zypern, Athen und Heraklion in Griechenland, Nizza, Bali, Antalya in der Türkei, El Alamein in Ägypten und Salalah in Oman angeflogen. Diese Ziele ergänzen Saudias bestehendes Netz von mehr als 100 Zielen auf vier Kontinenten.

«Dieses strategische Wachstum, das durch einen Anstieg der internationalen Passagierzahlen um 16 Prozent im vergangenen Jahr vorangetrieben wurde, spiegelt das Engagement der Fluggesellschaft wider, die Welt zu verbinden und die wachsende globale Nachfrage nach Reisen zu befriedigen. Die neuen Ziele bieten eine breite Palette von Optionen, die Europa, den Nahen Osten und Asien umfassen», sagte die Fluggesellschaft, die einen internationalen Entwicklungsplan verfolgt, um ihren globalen Marktanteil zu erhöhen und die Verbindungen zwischen Saudi-Arabien und der Welt zu stärken.