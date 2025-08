Pilar Martínez Malaga Montag, 28. April 2025 Teilen

Málaga führt eine neue Rangliste in Spanien an: Laut einem Bericht des städtischen Fremdenverkehrsamts steht die Hauptstadt der Costa del Sol an der Spitze der Liste der zehn fußgängerfreundlichsten Städte Spaniens. Der Studie zufolge erkunden 69,2 Prozent der Touristen die Stadt zu Fuß.

Málaga ist die fußgängerfreundlichste Stadt Spaniens, denn sie verfügt über mehr als 80 Prozent Grünflächen und 128 Wanderwege, die es zu erkunden gilt. Darüber hinaus bietet Málaga eine beachtliche Anzahl von Radwegen (2.163). «Málaga ist der perfekte Ort für Touristen, die im Urlaub gerne aktiv sind», heißt es in der Studie.

Der Bericht hat Daten aus 20 spanischen Städten zusammengetragen und sie danach eingestuft, inwieweit sie einen aktiven Lebensstil fördern.

128 Fußwege und 2.163 Radwege sind die Eckdaten, die Málaga zur fußgängerfreundlichsten Stadt machen.

Der Studie zufolge folgen auf Málaga Zaragoza, Palma de Mallorca, Gijón, Murcia, Barcelona, Madrid, Bilbao, Granada und Elche. Zaragoza verfügt über 203 Wanderwege und Palma de Mallorca über ein «umfangreiches» Netz von 4.285 Radwegen. Die Liste kann auch bei der Wahl des Reiseziels helfen, denn «mit der Ankunft des Frühlings und des Sommers werden viele Menschen dazu ermutigt, die Natur zu genießen und aktiv zu bleiben. Ob man nun zu Fuß geht, anstatt das Auto zu benutzen, oder einfach nur spazieren geht, um sich fit zu halten, körperliche Aktivität steht im Mittelpunkt».