Málaga verzichtet darauf, die Fußballweltmeisterschaft 2030 auszutragen

Málagas Bürgermeister Francisco de la Torre gab die Entscheidung am Samstag bekannt.

Antonio Góngora Malaga Samstag, 12. Juli 2025 Compartir

Málaga hat sich offiziell von seiner Rolle als Austragungsort der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2030 zurückgezogen, nachdem die lokalen und regionalen Institutionen ein totales Versagen bei der Verwaltung der Pläne für die Stadionsanierung eingeräumt haben.

Bürgermeister Francisco de la Torre bestätigte die Entscheidung auf einer Pressekonferenz am Samstagmorgen, an der auch Vertreter der Junta de Andalucía und der Diputación Provincial teilnahmen, obwohl beide keine Erklärung abgaben.

Die Ankündigung beendet die jahrelangen Vorbereitungen, die Weltmeisterschaft an die Costa del Sol zu holen, und wurde vor Ort als historischer Fehlschlag bezeichnet.

Die Pläne zur Erweiterung von La Rosaleda und zur Schaffung einer alternativen Spielstätte für Málaga CF während der Bauarbeiten waren ins Stocken geraten, da keine praktikablen Lösungen gefunden wurden. Trotz der Bemühungen, die Fortschritte mit anderen Bewerberstädten wie Zaragoza zu vergleichen, wo ein modulares Stadion in 100 Tagen gebaut wurde, fiel Málaga immer weiter zurück.

«Das ist es nicht wert», sagte De la Torre auf die Frage nach einer Erklärung für diese Entscheidung. «Hier geht es nicht um Geld. Es geht darum, das Beste für den Verein, die Fans und die Stadt zu tun.»

Er fügte hinzu: «Wir wollen nicht, dass der FC Málaga zwei Spielzeiten ohne seine Fans verbringen muss. Entweder wir schaden dem Verein oder wir ziehen uns auf eine Art und Weise zurück, die dem Image Spaniens schaden würde».

Die Zeit läuft ab

De la Torre bestätigte auch die Zusage der Beteiligten, ein neues Stadion entweder in La Rosaleda oder an einem anderen Standort zu bauen, räumte aber ein, dass die Gelegenheit zur Fußballweltmeisterschaft aufgrund von Zeitdruck, Mobilitätsproblemen und institutionellen Verzögerungen verpasst worden sei.

Quellen, die dem Planungsprozess in der Stadt nahe stehen, verwiesen auf wiederholte Hindernisse, darunter ungelöste Probleme mit dem Leichtathletikstadion der Stadt und das Versäumnis, die erforderlichen städtebaulichen Genehmigungen zu erhalten. Der Bürgermeister erklärte, die für diese Genehmigungen erforderlichen Mobilitätsberichte würden erst in einigen Monaten vorliegen, so dass es unmöglich sei, die Fristen der FIFA einzuhalten.

Es wurden alternative Standorte geprüft, aber keiner entsprach den Bedürfnissen des Vereins und seiner Fans. «Wenn Málaga weniger Dauerkarteninhaber hätte, vielleicht», sagte De la Torre. «Aber dies ist kein mittelmäßiger Verein und wir respektieren seine Fans.

Reputationsschaden

Damit bleibt Valencia, wo der Bau eines neuen Stadions bereits begonnen hat, als wahrscheinlicher Ersatz für Málaga übrig. De la Torre betonte, dass der Ruf der Stadt trotz der wiederholten Misserfolge, einschließlich der jüngsten Enttäuschung, die Weltmeisterschaft nicht ausrichten zu können, intakt sei.

«Das schadet dem Image der Stadt nicht. Es ist eine harte Nachricht, die schnell vorübergehen wird. Wir haben verantwortungsvoll gehandelt», sagte der Bürgermeister und fügte hinzu, dass er bereits den Präsidenten des spanischen Fußballverbands informiert habe, der die Ehrlichkeit der Stadt lobte.

Obwohl er betonte, dass dies keine Niederlage sei, wurde die Entscheidung von Anwohnern und Fußballfans gleichermaßen kritisiert. Viele sehen darin eine verpasste Chance, nicht nur für den Verein, sondern für die Stadt und das Land insgesamt.

Da Málaga nun ausscheidet, müssen die Organisatoren die von Spanien vorgeschlagenen Austragungsorte für das Turnier, das gemeinsam mit Portugal und Marokko veranstaltet wird, neu festlegen.