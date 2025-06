FC Málaga befürchtet Platzmangel für Mitglieder im Leichtathletikstadion

Bild des Leichtathletikstadions in Málaga, das während der Bauarbeiten in La Rosaleda das Heimstadion von Málaga sein wird.

Die Arbeiten am Stadion La Rosaleda für die Fußballweltmeisterschaft 2030 und die Nutzung des Leichtathletikstadions als neues Stadion von Málaga während der intensivsten Phase der Umbauarbeiten auf dem Martiricos-Gelände (wahrscheinlich zwei Jahre) bringen immer wieder neue Entwicklungen. Jetzt steht die Anlage im Mittelpunkt, in der die Spiele der Blau-Weißen im «Exil» ausgetragen werden sollen und die nach der Installation von Modultribünen ein Fassungsvermögen von 26.000 oder mehr Zuschauern haben wird. Aber die Situation ändert sich, und die Institutionen, denen das Stadion gehört (Landesregierung, Stadt und Provinzverwaltung), sagen nun, dass die Kapazität wahrscheinlich per Gesetz erheblich reduziert werden muss, was beim Verein große Angst auslöst, da er seine Mitglieder nicht unterbringen könnte.

In Zaragoza zum Beispiel war man viel schneller als in Málaga, um eine Unterkunft für die Mannschaft zu finden, und das modulare Spielfeld ist fast fertig, damit die aragonesische Mannschaft ab August dort spielen kann (La Romareda wird auch für die Weltmeisterschaft, die zwischen Spanien, Portugal und Marokko ausgetragen wird, erweitert). Was das Leichtathletikstadion betrifft, so muss es im nächsten Sommer zur Verfügung stehen, obwohl dieser Zeitraum sicher nicht ausreichen würde, um einen anderen Standort zu suchen, sofern der Zuschauerrückgang wirklich übertrieben ist. Es ist absehbar, dass es keine Option für einen Wechsel geben wird und dass diese Anlage während der Bauarbeiten schließlich als Martiricos-Stadion erhalten bleibt.

Der Prozess erreicht nun seinen Höhepunkt, da in Kürze eine wichtige Sitzung stattfinden wird, bei der die endgültige Kapazität des Leichtathletikstadions festgelegt werden soll (keine der befragten Quellen kennt diese Information bisher). Die Generaldirektion für Straßenwesen wird über die Kapazitätsgrenzen entscheiden, da das Stadion an einer für die Mobilität sehr wichtigen Staatsstraße liegt. Von dort aus können auch andere Entscheidungen getroffen werden, sofern die Reduzierung im Vergleich zur geplanten Kapazität zu groß ist.

26.550 Das ist die Zahl der Málaga-Dauerkarteninhaber aus der vergangenen Saison, in der viele Tausend mehr aufgrund der Kapazität von La Rosaleda (der Verein reserviert etwas mehr als 3.000 Plätze pro Spiel für den Kartenverkauf) ohne die gewünschten Karten dastanden. Es ist absehbar, dass sich diese Situation in der neuen Saison wiederholen könnte, die im Prinzip die letzte vor den Bauarbeiten sein wird, die die Mannschaft zwingen werden, für wahrscheinlich zwei Jahre in das Leichtathletikstadion umzuziehen.

Im günstigsten Fall muss Málaga zwei Spielzeiten lang auf einen großen Teil seiner Anhängerschaft verzichten. Aber die entscheidende Frage, die sich jedem Mitglied sofort stellt, lautet: Wie würden sie es tun? Diese Option wurde noch nicht untersucht, obwohl absehbar ist, dass dies bald geschehen wird. Werden die ältesten Mitglieder einen Vorteil haben? Dies ist eine Möglichkeit, die Zahl der Dauerkarteninhaber zu verringern, aber auch diese Möglichkeit wurde noch nicht eingehend erörtert, denn es gibt viele Zweifel.

Eine drastische Reduzierung der möglichen Kapazität des Leichtathletikstadions auf etwa 15.000 Zuschauer oder etwas weniger würde Málaga ebenfalls vor ein großes finanzielles Problem stellen. In einem solchen Fall würde kaum die Hälfte der Dauerkarteninhaber hineinpassen. Aber die Institutionen planen auf jeden Fall, die Schäden zu kompensieren, die durch diese großen Bauarbeiten sowohl in La Rosaleda als auch im Stadion, in dem die Mannschaft während der Bauarbeiten spielen würde, entstehen könnten.

Diese maximale Kapazität wird jedoch in naher Zukunft bekannt sein. Sollte sie letztendlich sehr niedrig sein und die Tribünen hinter der Leichtathletikbahn liegen (wie geplant), wäre die Anlage mit einer sehr wichtigen festen Tribüne auf einer der Seiten für die sehr komplizierte Kategorie, in der die Mannschaft von Sergio Pellicer antritt, sehr begrenzt.