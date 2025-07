Errichtung von Ausweichplatz für FC Málaga an einem anderen Ort gilt als beste Lösung

Antonio Góngora Málaga Montag, 7. Juli 2025 Compartir

Beim Gesamtprojekt La Rosaleda, einem der Austragungsorte der Fußballweltmeisterschaft 2030, häufen sich die Probleme. Warum gibt es so viele Rückschläge? Es gäbe viele Antworten auf diese Fragen, aber die Wahrheit ist, dass die Fortschritte bedeutend und nachhaltig sein sollten. Die letzte Frage, ohne die vorhergehenden zu vergessen, betrifft die knappe Kapazität, die das Leichtathletikstadion nach Angaben der Stadtverwaltung als Ausweichplatz für den FC Málaga während der Arbeiten an der Martiricos-Anlage haben soll (nur 12.500, obwohl eine Erhöhung angestrebt wird). Es scheint fast unmöglich, dass dies mit diesen Zahlen durchgeführt werden kann, da die Institutionen bereits von verschiedenen Stellen, wie dem Verband der Fanclubs oder dem Verein selbst, daran erinnert werden. Für den Fall, dass die Zuschauerzahl nicht wesentlich erhöht werden kann, wäre es die beste Lösung, einen neuen Standort für dieses provisorische Stadion zu suchen. Es wäre viel größer und vielleicht auch billiger.

Selbst die LaLiga-Verantwortlichen haben sich bei der letzten Sitzung in Málaga dazu geäußert und als Beispiel die Situation in Zaragoza angeführt, wo es in einigen Monaten (auch hier ist es noch ohne Komplikationen möglich) so weit sein wird. Sie sprachen von 12,5 Millionen für etwa 20.000 Zuschauer, was im Falle des FC Málaga bedeutet, dass man diese Kapazität noch etwas erhöhen müsste, um die Abonnenten unterzubringen. Aber diese Option der Suche nach einem anderen Standort ist auch die am weitesten verbreitete unter den Fans, die sich auf unterschiedliche Weise geäußert haben, seit die knappe Kapazität, die konsolidiert werden soll, bekannt wurde.

Was sind die Gründe dafür, den Standort nicht zu wechseln? Es gibt mehrere Gründe, zwei um genau zu sein. Zum einen wurde bei der oben erwähnten Sitzung versichert, dass es kein Grundstück gibt, das die notwendigen Voraussetzungen erfüllt, um dieses Spielfeld für etwa zwei Spielzeiten auf den Weg zu bringen.

Und der andere Grund für den Verbleib in der 'Ciudad de Málaga', selbst mit 12.500 Zuschauern, wurde vom Stadtrat für Sport, Borja Vivas, mitgeteilt: «Wir haben schon einen langen Weg hinter uns, deshalb wurde er gewählt, weil wir ein Spielfeld, die Beleuchtung und die Tribünen haben, um die Bediungungen für die zweite Liga zu erfüllen. Es stimmt, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben und die Arbeit, die getan werden muss, ist wichtig, denn wir müssen das Problem berücksichtigen, das in diesem Bereich besteht, nämlich die Frage der Fundamente», betonte er. Dies bedeutet zweifellos, dass ein Standortwechsel in Betracht gezogen werden könnte, da die Investitionen bisher minimal waren und genügend Zeit zur Verfügung steht, um auf einen anderen Standort auszuweichen. Vorausgesetzt, dass diese Kapazität nicht erhöht werden kann.

Es ist bereits klar, dass sich das Projekt noch in der ersten Phase befindet und alle Optionen offen sind. Alles, was bleibt, ist, Entscheidungen zu treffen. Es scheint unwahrscheinlich, dass Málaga mit diesen knappen Sitzplätzen in einem Stadion spielen kann, in dem die Leichtathletikbahn um das Stadion herum beibehalten werden soll, was die Atmosphäre in einer Anlage, die nicht ohne weiteres die Mindestanforderungen der LaLiga erfüllen wird, weiter abkühlen würde. Am Rande des Stadions können neben den bestehenden Tribünen nur sieben oder acht Sitzreihen installiert werden, um die Kapazität aufzustocken.

Für viele Fans ist diese Änderung des modularen Spielfelds für Málaga eine dringende Angelegenheit, die die Verantwortlichen dieses Projekts mit etwas Weitsicht hätten in Betracht ziehen und vorhersehen können. Es ist klar, dass der Verein und seine Mitglieder stark und mit unbekannten Folgen darunter leiden würden, wenn während der Arbeiten so wenig Sitzplätze zur Verfügung stünden. Es geht nicht um die Umgestaltung von La Rosaleda und die Austragung der Weltmeisterschaft, die für die Zukunft der Mannschaft und der Stadt von entscheidender Bedeutung ist, sondern um das Tempo, mit dem diese Angelegenheit durchgeführt wird.

Nun müssen die Institutionen, die Eigentümer des Martiricos-Stadions und Protagonisten dieser Initiative, entscheiden, ob sie an ihren Plänen zur Beibehaltung der genannten Kapazität festhalten oder andere Lösungen für die Situation, in der sie sich befinden, suchen wollen. Sie versichern, dass es kompliziert sein wird, diese Kapazität zu erhöhen, da dies von der Generaldirektion für Straßenbau abhängt, mit der sie sich getroffen haben, um die Angelegenheit zu analysieren. Dennoch ist es erstaunlich, dass in der Vergangenheit auf der gleichen Bühne Veranstaltungen mit mehr als der doppelten Anzahl von Personen als jetzt vorgeschlagen durchgeführt wurden. Auf jeden Fall ist es möglich, dass die beste Lösung, wie den Verwaltungen von verschiedenen Seiten geraten wurde, darin besteht, an einen anderen Ort umzuziehen, um andere Probleme zu vermeiden, die in dieser Einrichtung auftreten können.