Málaga wird ab September Direktflug nach Island haben

Málaga wird ab dem 6. September mit einem Direktflug mit der isländischen Hauptstadt Reykjavik verbunden sein. Diese neue Strecke wird von der isländischen Fluggesellschaft Icelandair bedient. Es sei daran erinnert, dass diese Verbindung an der Costa del Sol in den Jahren 2022 und 2023 nur gelegentlich und mit wenigen Flügen angeboten wurde. Jetzt wird die Verbindung bis zum 30. Mai verlängert und bis zu zwei Mal pro Woche angeboten. Den Informationen der Fluggesellschaft zufolge wird es im September und Oktober sowie im April und Mai zwei Flüge pro Woche geben, während von November bis März ein Flug pro Woche stattfinden wird. Im Januar und Februar ist eine Pause geplant.

Die Gesellschaft fügt die Costa del Sol als fünftes Ziel in Spanien hinzu, wo sie bereits Direktverbindungen mit Alicante, Barcelona, Gran Canaria und Teneriffa unterhält. Die Fluggesellschaft fliegt 25 Städte in zwölf Ländern an und hat ihr Hauptdrehkreuz am internationalen Flughafen Keflavík.

Die Strecke zwischen Málaga und Reykjavik, die fünf Stunden minus zehn Minuten dauert, wird mit einer Boeing 737-Max8 bedient. Der Flug verlässt den Flughafen Málaga um Viertel vor vier und kommt um 18.35 Uhr Ortszeit an. Er verlässt die isländische Hauptstadt um acht Uhr morgens und kommt um 14.45 Uhr auf dem Flughafen Malaga an.