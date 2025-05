Málagas Bürgermeister rühmt sich mit seinem Wohnungsbauplan und setzt auf kleine Wohnungen

Pilar R. Quirós Málaga Dienstag, 27. Mai 2025 Compartir

Die Pressekonferenz am heutigen Dienstag zur Halbzeit der laufenden Legislaturperiode des Bürgermeisters von Málaga, Paco de la Torre, war nicht gerade eine Pressekonferenz, denn nachdem er vierzig Minuten lang seine Bilanz gezogen hatte, gab es kaum Gelegenheit, Fragen zu stellen, und die meisten Themen, die von Interesse waren, blieben in der Luft hängen oder in einer 28-seitigen Pressemitteilung. Abgesehen von den inhaltlichen Fragen rühmte sich der Bürgermeister von Málaga wieder einmal mit seinem Wohnungsbauplan, genauer gesagt mit den kleinen Wohnungen von 35 bis 45 Quadratmetern, die er von Bauunternehmen auf 20 hierfür vorgesehenen Grundstücken errichten lassen will.

Diese Grundstücke können dank des neuen Dekrets der Junta de Andalucía über Dringlichkeitsmaßnahmen für den Bau von mehr Sozialwohnungen genutzt werden, das ohnehin vom Stadtrat genehmigt werden musste, um es anwenden zu können. «Wir sind die erste Gemeinde, die das tut», sagte er stolz. Unklar war, welche der etwa zwanzig Grundstücke für die Ausstattung für dieses Projekt vorgesehen sind und wie viele Wohnungen gebaut werden können.

Der Bürgermeister betonte, dass die Grundstücke an die Bauunternehmen vergeben würden, die die günstigsten Mieten anboten, und verteidigte, dass dies eine wichtige Lösung für «den Wohnungsnotstand» sei, da es viermal mehr Nachfrage als Angebot gebe, und dass die Idee sei, dass es sich um eine zeitlich begrenzte Vermietung handele, so dass die Person, die sie gemietet habe, in einem bestimmten Alter in eine andere Wohnung mit besseren Bedingungen umziehen könne, erklärte aber nicht, wie dieser Übergang erfolgen würde, was a priori nicht einfach zu sein scheint. Er sagte, er sei zuversichtlich, dass «die Menschen beruflich erfolgreich sein werden», da dieses reduzierte Wohnungsbauprogramm eine vorübergehende Verwendung haben wird.

Das Projekt zur Bebauung von etwa zwanzig Grundstücken für den öffentlichen Gebrauch muss das Plenum passieren, da es sich um eine Änderung des Flächennutzungsplans handelt, aber die PP wird kein Problem haben, es mit ihrer absoluten Mehrheit durchzubringen, trotz der bereits von den Oppositionsfraktionen geäußerten Gegenstimmen. Die Konzessionen an die Baufirmen werden für 75 Jahre gelten, aber «die Mieter werden nicht für den Rest ihres Lebens dort sein», betonte er und erklärte, dass es sich um ein größeres Haus als ein Zimmer handeln wird (die jetzt in der ganzen Stadt vermietet werden) «und es wird ein sehr würdiges Haus sein», betonte er.

In Bezug auf den kommunalen Wohnungsbauplan 2023-2027 wies De la Torre erneut darauf hin, dass zu den bereits geplanten Wohneinheiten im Stadtteil Soliva Oeste tausend weitere Sozialwohnungen hinzugekommen sind, so dass sich die Gesamtzahl der Sozialwohnungen auf 5.100 und die Gesamtzahl der Wohnungen auf 9.900 erhöht (ursprünglich waren 8.900 geplant). Bis heute hat die Stadtverwaltung laut Pressemitteilung mit dem Bau von 3.500 Sozialwohnungen begonnen, entweder direkt oder im Rahmen von öffentlich-privaten Partnerschaften: 1.041 befinden sich in der Bauphase, 1.371 in der Genehmigungsphase, 5 in der Ausschreibungsphase und 1.017 in der Projektphase zusammen mit 117 Wohneinheiten. Die kommunalen Investitionen für den Bau dieser Siedlungen belaufen sich auf 120 Millionen Euro.

Keine großen Fortschritte bei den großen Projekten

Von den großen Projekten der Stadt konnte De la Torre keine großen Fortschritte vermelden, denn das geplante Auditorium im Hafen, so räumte er ein, ist immer noch festgefahren, weil sich das Kulturministerium nicht mit 21 Prozent an den Kosten beteiligen will, die mit 115 Millionen Euro anfangs veranschlagt wurden und jetzt auf 200 Millionen geschätzt werden. Aber man müsste nicht nur mit den Haushaltsmitteln des Ministeriums rechnen, sondern auch mit denen privater Unternehmen, von denen sich, soweit bekannt, noch kein Interessent gemeldet hat. Im Fall des Astoria-Grundstücks auf der Plaza de la Merced, das die Stadtverwaltung vor 15 Jahren gekauft hat, erklärte er, dass an der Kooperationsvereinbarung mit der Unicaja-Stiftung gearbeitet wird und dass auch die Vereinbarung mit der Caixa-Stiftung, Caixa Forum, «Fortschritte macht». Er sagte voraus, dass sie rechtzeitig umgesetzt wird, nannte aber kein Datum.

In Bezug auf den Plan, den Straßenverkehr entlang der Küste unter die Erde zu legen, erklärte er, dass dieser «noch am Leben ist» und dass der Stadtrat zuletzt um europäische Unterstützung für ein Projekt gebeten habe, nachdem die Vorprojekte für die Vialia-Knotenpunkte, die Plaza de la Marina, die Achse selbst und die Neugestaltung des Parks und des Hafens abgeschlossen waren. Bei dem von Europa beantragten Projekt handelt es sich um den Knotenpunkt, für den die EU 50 Projekt der Mittel bereitstellen würde, sagte er.

In Bezug auf das Fußballstadion La Rosaleda erklärte De la Torre, dass 16 Studien durchgeführt worden sein, um die technische Durchführbarkeit zu prüfen, und dass «an der Vereinbarung zwischen der Provinzregierung, dem Rathaus und der Junta de Andalucía gearbeitet wird», aber er ging nicht näher darauf ein, während er den Plan Guadalmedina und die soganannten Platzbrücken, zu denen er nicht einmal befragt werden konnte, mit einem Augenzwinkern erwähnte und erklärte, dass die vorgelegten Angebote geprüft werden.

Er sprach auch über den technologischen Bereich und begrüßte die Ankunft von des belgischen Forschungszentrums Imec in Málaga (ein führendes Projekt in der Forschung und Entwicklung von Chips und Halbleitern mit einer Gesamtinvestition von 615 Millionen Euro und einer geplanten Eröffnung im Jahr 2030), während er betonte, dass das Projekt «Málaga Open for Business», die in der Stadt angesiedelten Technologieunternehmen, einen Beitrag zum BIP von mehr als 16 Prozent und fast 40.000 direkten und indirekten Arbeitsplätzen leiste.

Der Bürgermeister ging auch auf die nachhaltigen Busse des städtischen Busunternehmens EMT ein, von denen es bis Ende des Jahres 120 geben soll, auf die geplanten 60 Kilometer Fahrradwege und die Arbeiten zur Fertigstellung des Parks auf dem ehemaligen Militärgelände Campo Benítez gegenüber dem Ikea-Markt. Ferner sprach er über Renovierungsarbeiten in den Stadtvierteln sowie über die Umgestaltung der Märkte von Huelin und Bailén und die beiden neuen Photovoltaikanlagen, die Energie für 3.000 Haushalte produzieren. In Bezug auf die Strände hob er hervor, dass diese nun alle mit einer nachhaltigen LED-Beleuchtung ausgestattet seien, was zusammen mit der LED-Beleuchtung im Rest der Stadt eine Einsparung von vier Millionen Euro pro Jahr bedeute.