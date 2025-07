Málgas Bürgermeister Francisco de la Torre bevorzugt ein neues Rosaleda-Stadion in der Nähe des Stadtzentrums

Jesús Hinojosa Málaga Dienstag, 15. Juli 2025 Compartir

Nachdem das Projekt der Renovierung und Erweiterung des derzeitigen Stadions La Rosaleda für die Fußballweltmeisterschaft 2030, auf das Málaga verzichtet hat, begraben wurde, ist die vor 15 Jahren im Flächennutzungsplan (PGOU) vorgesehene Maßnahme zum Bau eines neuen Fußballplatzes auf einem Grundstück von 124.893 Quadratmetern nördlich des Stadteils Puerto de la Torre, auf einem freien Grundstück westlich der Straße Junta de los Caminos wieder ins Rampenlicht gerückt.

Die Möglichkeit wurde aufgegeben, da sie einen langwierigen städtebaulichen Prozess durchlaufen müsste, und somit der Zeitplan, das neue Stadion bis 2029 ferstigzustellen und dort 2030 die WM auszugragen, nicht hätte eingehalten werden können.

Bürgermeister Francisco de la Torre räumte am heutigen Dienstag ein, dass der im PGOU vorgesehene Platz «ideal» sei, da das Grundstück groß genug sei, um das künftige Stadion zu beherbergen. Er wies jedoch darauf hin, dass noch Fragen offen seien, «wie die Verbindung mit der Hiperronda hergestellt werden soll, wenn die Kreuzung so eng ist», da das Gelände an der Einmündung der zweiten Umgehungsstraße in die gebührenpflichtige Autobahn Las Pedrizas liegt, zu der zu Zeiten von Sportveranstaltungen Tausende von Fahrzeugen geleitet werden müssten.

«All dies müsste mit der spanischen Verkehrsbehörde DGT diskutiert werden, um zu sehen, wie es gelöst werden kann», sagte De la Torre, der bemerkte, dass «es sehr wichtig ist, die Frage der Anbindung gut zu lösen». Er merkte an, dass diese Enklave «in Bezug auf die Verkehrsanbindung nicht so geeignet wäre» wie ein anderes Grundstück, das, näher am Stadtzentrum liegen könnte und besser mit öffentlichen Verkehrsmitteln verbunden wäre und das man zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen könnte, wie es bei der derzeitigen Rosaleda-Stadtion der Fall ist.

Er räumte jedoch ein, dass es in Málaga «nur wenige freise Flächen von 50.000 oder 70.000 Quadratmetern» für ein Projekt dieser Art und mit Option für eine spätere Erweiterung gibt. «In der Stadt gibt es nur wenige Grundstücke, die für ein solches Projekt in Frage kommen», sagte er. De la Torre erklärte, dass er darum gebeten habe, «weitere» Alternativen innerhalb der Stadt zu prüfen. «Wir könnten eine andere Option in Betracht ziehen, die nicht außerhalb der Umgehungsstraße liegt», sagte der Bürgermeister und wies darauf hin, dass von den 700.000 Euro, die von den Institutionen, denen La Rosaleda gehört (Stadtverwaltung, Diputación und Junta de Andalucía), für die Studien im Vorfeld der Umgestaltung des Spielfelds, die im Hinblick auf die Weltmeisterschaft 2030 durchgeführt werden sollte, noch etwa 200.000 Euro ausstehen, die für eine Mobilitätsstudie verwendet werden könnten.