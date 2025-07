Kein Datum oder Zeitplan für Umbau des Rosaleda-Stadions in Málaga

Juan Calderón Málaga Dienstag, 15. Juli 2025 | Actualizado 12:29h. Compartir

Málaga hat die Chance vertan, die Weltmeisterschaft 2030 zu nutzen und ein modernes Fußballstadion zu bekommen. Die Bestätigung durch die Stadtverwaltung, die Provinzverwaltung und die andalusische Landesregierung, dass die Stadt definitiv einen Schritt zurück macht, um das große Fußballereignis auszurichten, ist beispiellos lächerlich. Als Argumente wurden die Probleme mit dem Bau des Leichtathletikstadions als alternativer Austragungsort für Málaga und die Fristen in diesen fünf Jahren angeführt.

Was die Infrastruktur betrifft, sind die Aussichten nun ungewiss. Bürgermeister Francisco de la Torre, der als Sprecher der drei Institutionen auftrat, erklärte zwar, dass man die Absicht habe, La Rosaleda zu renovieren, betonte aber auch, dass es keine Fristen gebe. Es bleibt abzuwarten, ob die vor einer Woche vorgelegte Vereinbarung für den Ausbau von La Rosaleda gültig ist, der nun in der Schwebe hängt, da der Bürgermeister darauf hinwies, dass alle Optionen geprüft werden, einschließlich der Verlegung des Stadions aus der Stadt. «Die Verpflichtung ist eingegangen worden. Wir werden tun, was notwendig ist. Wir werden mit anderen Verwaltungen sprechen. Wenn etwas öffentlich gesagt wird, geht man Verpflichtungen ein. Wir wünschen uns, dass wir nicht als Folge einer Weltmeisterschaft das Verschwinden des Club Deportivo Málaga erleben müssen. Die Verpflichtung steht fest und wir werden tun, was nötig ist, um sie zu erfüllen. Wenn wir die Studie der Alternativen haben, werden wir einen Zeitplan haben. Das Wichtigste ist, dass es ihn geben wird. Haben wir das jetzige Stadion nicht gebaut, haben wir damals nicht gezeigt, dass es geht? Weitere Beispiele? Wir haben das jetzige Stadion gebaut, und wir werden es auch ohne den konditionierenden Faktor der Weltmeisterschaft in Angriff nehmen», antwortete er auf eine Nachfrage bei seinem Auftritt am Samstag.

De la Torre war einst einer der Befürworter der Kandidatur Málagas, La Rosaleda an seinem jetzigen Standort zu belassen, anstatt es außerhalb der Stadt zu verlegen. In diesem Sinne erklärte er, dass der derzeitige Standort aus Gründen der Mobilität bequemer ist. «La Rosaleda kann zu Fuß erreicht werden. Das Stadion liegt sehr nah an der Stadt. Es gibt öffentliche Verkehrsmittel und im Umkreis von zwei oder drei Kilometern befinden sich Zehntausende von Menschen. Andere Stadien brauchen Verkehrsmittel, die nicht öffentlich sind. Wir haben die Zeit, die wir brauchen, um es richtig zu machen, mit einer Vision für die Zukunft», erklärte er.

Wie man sieht, gibt es keine Fristen für das neue Rosaleda-Stadion, und in Anbetracht der Bürokratie der an dem Projekt beteiligten Verwaltungen ist die Sache nicht gerade optimistisch. Die Absage der Fußballweltmeisterschaft fünf Jahre vor dem Ende ist das beste Beispiel dafür.