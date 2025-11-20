Sur Deutsche

Mann mit Schusswunde auf Wohnmobil-Parkplatz in Málaga verhaftet: Alles deutet auf Unfall hin

Opfer hatte sich offenbar mit einem Schuss aus seiner eigenen Pistole slebst verletzt - festgenommen wegen illegalen Waffenbesitzes

María José Díaz Alcalá

Málaga

Donnerstag, 20. November 2025

Die Theorien über den Schuss ins Bein eines 60-jährigen Wohnmobilfahrers, der am Mittwoch auf dem Wohnmobil-Parkplatz des Einkaufszentrums Los Patios in Málaga erschossen wurde, werden derzeit eingegrenzt. Die Haupthypothese, mit der sich die Ermittler der Mordkommission der Provinzpolizei von Málaga befassen, ist, dass es sich um einen versehentlichen Schuss handelte, wie Polizeiquellen dieser Zeitung mitteilten, obwohl die Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist.

Die Ermittlungen der Beamten ergaben, dass der Verwundete das Feuer eröffnet und sich selbst versehentlich verletzt hatte. Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus wurde er jedoch wegen illegalen Waffenbesitzes festgenommen und befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam auf der Provinzpolizeiwache.

