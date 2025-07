Eigene Mutter getötet und dann mit einer Axt zerstückelt

Juan Cano Málaga Mittwoch, 23. April 2025 | Actualizado 24/04/2025 10:03h. Teilen

Ein 46-jähriger Mann ist in Málagas Stadtteil Cruz de Humilladero festgenommen worden, weil er seine 68-jährige Mutter mit einer Axt getötet und danach zerstückelt haben soll. Der Vorfall ereignete sich heute in den frühen Morgenstunden in der Calle Proa. Nachbarn hatten die Ortspolizei darüber informiert, dass der Mann mit einer Axt bewaffnet sein Haus betreten hatte.

Bei ihrer Ankunft fanden die Beamten die bewaffnete Person in dem Haus vor. Nachdem sie den Eingang abgesichert hatten, forderten sie die Spezialeinheit für Gewaltverbrechen GOA (Grupo Operativo de Apoyo) an, die das Haus betrat und den Verdächtigen überwältigte.

Bei der Durchsuchung des Hauses fanden die Beamten die zerstückelte Mutter des Mannes im ersten Stock. Nachbarn gaben an, dass der Mann psychisch gestört war und Suchtprobleme hatte, und dass wegen Streitigkeiten in dem Haus schon mehrmals die Polizei gerufen werden musste.

Möglicherweise war die Frau bereits seit mehr als einem Tag tot, was jedoch erst durch die Autopsie und die Ermittlungen der Mordkommission bestätigt werden muss.

Aktualisierung Donnerstag, 24. April 2025

Mittlerweile wurden weitere Details zum Axt-Mord von Málaga bekannt. So hieß der 46-jährige Täter mit Vornamen Alejandro und das Opfer, seine 68-jährige Mutter, Natividad. Die Waffe, mit der die Frau getötet wurde, war nicht die Axt, mit der ihr Sohn das gemeinsame Haus betreten und die Leiche seiner Mutter zerstückelt hatte, sondern ein großes Sägemesser, mit der er der Frau den Kopf abgetrennt hatte, um sie anschließend - bereits tot - mit der Axt zu zerstückeln. Der psychisch labile Mann hat die Tat gestanden und den Beamten gegenüber, die ihn verhaftet hatten, behauptet, er habe Stimmen gehört, die ihm sagten, dass er seine Mutter töten müsse.

Im Haus des Mannes wurden mehrer Beutel mit Rauchgift entdeckt. Nachbarn berichteten der Ortspolizei, dass sie Angst vor ihm hätten, weil er gewalttätig sei, und behaupteten auch, dass er seine Mutter bedroht habe, um sie dazu zu bringen, ihm Geld für den Kauf von Rauschgift zu geben. Der Festgenommende hatte angegeben, dass das Zusammenleben mit seiner Mutter schwierig gewesen sei, und das er es leid gewesen sei, wie seine Mutter ihn behandelte.