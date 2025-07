Nach der Demonstration in Málaga nach bezahlbaren Wohnungen: Das Problem ist nach wie vor tief verwurzelt

Pilar R. Quirós Málaga Dienstag, 8. April 2025 | Actualizado 14/04/2025 11:54h. Compartir

Drei Demonstrationen für den Wohnungsbau. Die erste, am 29. Januar vergangenen Jahres, mit einer großen Teilnemerzahl von mehr als 15.000 Menschen, die zweite, am 9. November 2024, die diese Zahl sogar übertroffen hat und die dritte, die einen bemerkenswerten Rückgang der Teilnehmerzahl hatte: laut Nationalpolizei 5.000, laut den Organisatoren 30.000 Menschen. Nichts Neues, nur der gleiche alte Zahlentanz wie immer bei Demonstrationen.

Am Montag herrschte Katerstimmung unter den linken Parteien im Rathaus. Der Sprecher der Sozialisten, Dani Pérez, konzentrierte sich auf die von der Provinzregierung durchgeführte Studie, das Barometer der Madeca-Stiftung . Aus dieser Umfrage geht hervor, dass die Preise für Wohnraum das Hauptproblem sind, das die Bürger von Málaga derzeit wahrnehmen (39 %), während bei der letztjährigen Studie die Dürre und der Mangel an Niederschlägen an erster Stelle standen und der Wohnraum für 12,4 % das Hauptproblem war. Dani Pérez wies darauf hin, dass die Demonstration das Unbehagen der Bürger verdeutlichte, während die PP-Regierungsmannschaft in der Stadtratssitzung am Freitag den Bau von 630 Wohneinheiten in Churriana genehmigte, «die am Ende mehr als 500.000 Euro kosten wird. Das ist das Málaga, das Paco de la Torre will, und damit wird er sich sien Grab als Bürgermeister schaufeln», erklärte er. Er kritisierte auch, dass der Stadtrat angekündigt hatte, den Flächennutzungsplan PGOU so zu ändern, dass es keine Touristenwohnungen mehr geben würde, eine Aussage, die er vor zwei Wochen wiederholte, indem er ankündigte, dass es ein globales Moratorium geben würde, «und dass er seit Oktober, als er diese Ankündigung machte, nichts getan hat. Wenn es Demonstrationen gibt, gibt er Erklärungen ab, die keinerlei Substanz haben, mit bombastischen Worten wie »globales Moratorium«, aber ohne Substanz», so der Sozialist.

«Stadtregierung soll Bürger vor Spekulaten schützen»

Die stellvertretende Sprecherin von Con Málaga, Toni Morillas, sprach ebenfalls auf einer Pressekonferenz am Tag der Demonstration und erklärte, dass ihrer Meinung nach der Wohnungsnotstand «mutige Maßnahmen erfordert und dass die Stadtverwaltung von Málaga den Schutz der Rechte der Bewohner vor Spekulanten und Investmentfonds ernst nehmen sollte».

Sie vertrat die gleiche Argumentationslinie wie der Vorsitzende ihrer Partei, Nico Sguiglia, am vergangenen Samstag, der erklärte, dass es notwendig sei, «die Immobilienblase zu zerstechen und die Immobilienpreise in Málaga jetzt zu begrenzen».

Morillas forderte De la Torre auf, Maßnahmen zu ergreifen, die es ermöglichen würden, die 16.000 leerstehenden Wohnungen und 13.000 Touristenwohnungen in Málaga zu erschwinglichen Preisen auf den Mietmarkt zu bringen. «Es gäbe 29.000 Wohnungen, die sofort zu erschwinglichen Preisen angeboten werden könnten. Das Stadtmodell der PP führt zu exorbitanten Preisen, zu einem Anstieg von mehr als 25 Prozent im letzten Jahr und zu einem Anstieg der Zahl der Touristenwohnungen, was auch das Zusammenleben in den Stadtvierteln stark beeinträchtigt», sagte sie.