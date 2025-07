Neues Kapselhotel im Zentrum von Málaga eröffnet: ab 35 Euro pro Nacht in einer Kabine mit einem Bett

Enrique Miranda Málaga Dienstag, 15. Juli 2025 Compartir

Mitte Juli, wenn die Touristen für ein paar Tage nach Málaga strömen, ist es unmöglich, eine günstige Unterkunft zu finden. Wenn Sie im Stadtzentrum übernachten möchten, wird es schwierig sein, weniger als 100 Euro pro Nacht auszugeben, es sei denn, Sie teilen sich ein Zimmer. Aber wie wäre es, wenn Sie für 35 Euro pro Nacht schlafen könnten? Ein ziemliches Schnäppchen, aber mit einem Kleingedruckten. Denn dafür muss man ein bisschen Backpacker-Spirit haben und eines dieser neuen Kapselhotels ausprobieren, eine Unterkunft, die in Japan sehr beliebt ist und sich inzwischen auf der ganzen Welt verbreitet hat. Dabei handelt es sich um eine Art Wohnung mit großen Gemeinschaftszimmern, in denen der Reisende einen minimalen Raum mietet, eine Kabine, in die praktisch nur das Bett passt, während die übrigen Einrichtungen (Bäder, Duschen und Küche) gemeinsam genutzt werden. Auf diese Weise können viele Gäste auf kleinem Raum untergebracht werden, so dass die Preise viel günstiger sind als in einem herkömmlichen Hotel. Mehr als Hotels sind sie eine Mischung aus Herbergen und Hostels, bei denen Funktionalität und günstige Preise im Vordergrund stehen, um Kabinen anbieten zu können, die in einigen Fällen für klaustrophobische Menschen nicht geeignet sind.

In Málaga sind bereits mehrere Kapselhotels in Betrieb, und das jüngste ist das Literal, das im Juli dieses Jahres seine Pforten öffnete. Es befindet sich im Herzen des Stadtzentrums, im Soho-Viertel und gegenüber dem Zentrum für Zeitgenössische Kunst CAC in der Calle Alemania. Es verfügt über 120 Betten, die in Kapseln verteilt sind, die als Einzel- oder Doppelzimmer in Gemeinschaftsräumen mit 8 oder 16 Kabinen, in weiblicher oder gemischter Ausführung, verfügbar sind. Die Kabinen verfügen über einen abschließbaren Raum, Ladestationen und eine eigene Beleuchtung. Natürlich befinden sich die Badezimmer in einem gemeinsamen Bereich. «Wir haben größere Räume und Räume für Gruppen von 8 oder 16 Personen, die als Ganzes gemietet werden können. Jetzt haben wir zum Beispiel eine Gruppe von Junggesellinnenabschieden, die ein ganzes Zimmer gemietet haben, um alle zusammen zu sein», erklärt das Hotel.

Außerdem gibt es Schließfächer, eine kleine Gemeinschaftsküche, eine 24-Stunden-Rezeption, WLAN-Anschluss und eine Cafeteria mit einem professionellen Barkeeper. Der Preis? Nun, die Basisbuchung auf der offiziellen Website kostet 35 Euro (auf anderen Portalen wie Booking steigt der Preis), aber die Preise variieren, je näher das Buchungsdatum rückt oder wenn es ein Wochenende ist, wie Sie auf der Website des Hotels sehen können.

Für dasselbe Wochenende kann man eine Kapsel ab 45 Euro buchen, und wenn wir zum Beispiel die Woche der Feria von Málaga betrachten, gibt es Nächte für 50 Euro, aber andere für 90. Sehr wettbewerbsfähige Preise, die sich an ein Publikum richten, das nicht den Service traditioneller Hotels sucht und Wert auf den Preis und eine gute Lage legt, auch wenn es auf die Intimität eines eigenen Zimmers verzichten muss. In den ersten zehn Tagen hat die Einrichtung nach eigenen Angaben bereits Tage mit einer Auslastung von nahezu 100 % erlebt. «Wir haben ein vielseitiges Publikum, auch wenn die ersten Gäste hauptsächlich Ausländer waren, die es gewohnt sind, als Rucksacktouristen zu reisen», heißt es.

Auf der Website des Hotels werden die geringeren Umweltauswirkungen dieser Art von Unterkünften hervorgehoben und es wird von «nachhaltigen Gemeinschaftsräumen», halbgeschlossenen Kabinen und länglichen Schlafsälen gesprochen, «in denen Beleuchtung, Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf einem optimalen Niveau gehalten werden».

Kapselhotels sind in Málaga nicht neu, diese Art von Unterkünften gibt es schon seit einigen Jahren, sowohl im Stadtzentrum als auch in Gegenden wie La Trinidad, La Malagueta oder Carretera de Cádiz.