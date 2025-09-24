San Diego Comic-Con Málaga erwartet an diesem Wochenende 120.000 Fans

Ángel de los Ríos Malaga Mittwoch, 24. September 2025 Teilen

Die San Diego Comic-Con Málaga 2025 (SDCCM) ist bereit für die große Zahl von Popkulturfans, die zwischen dem 25. und 28. September in der Hauptstadt der Costa del Sol erwartet werden. Die Teams arbeiten sowohl innerhalb als auch außerhalb des Palacio de Ferias y Congresos (Fycma) auf Hochtouren, um den Veranstaltungsort vorzubereiten. Es fehlt nur noch ein Tag, bis es losgeht. Aber SUR wird von SDCCM-Geschäftsführer Javier Barberá unter einem der Bögen mit der Aufschrift «Welcome Cosplayers» begrüßt. Wir erwischen ihn, während er und sein Team an den letzten Vorbereitungen für die Veranstaltung arbeiten.

Zunächst einmal, zwei Tage vor dem Start, ist alles bereit?

Alles läuft nach Plan. Was in dieser Phase der Produktion zu tun war, ist abgeschlossen, und wir sind mehr aufgeregt als nervös. Die Aufregung, zu sehen, wie der Traum Wirklichkeit wird. Wir haben zwei intensive Wochen am Veranstaltungsort verbracht, und alles nimmt bereits Gestalt an. Man sieht, wie die Dinge, die man sich vorgestellt hat, genau wie geplant ablaufen. Das ist bereits unsere Realität. Die erste Belohnung für die Mühe ist es, zu sehen, wie die SDCC Malaga Gestalt annimmt. Wir können es kaum erwarten, dass die Leute es sehen, denn es gibt eine Menge Erwartungen und wir sind sicher, dass wir sie erfüllen werden.

Was sagen sie aus San Diego? Wie sehen sie es?

Sie sind überwältigt, aber auf eine gute Art und Weise. Sie haben hohe Erwartungen und freuen sich darauf. Wir haben uns alle 15 Tage getroffen, seit wir zum ersten Mal über die Produktion, den Inhalt und das Talent gesprochen haben. Sie werden uns zur SDCC Malaga begleiten. Für sie ist es das erste Mal, genau wie für uns, und wir sind genauso aufgeregt wie sie.

Beginnen wir mit dem Ursprung des Ganzen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, das alles nach Málaga zu bringen?

Die öffentlich-private Partnerschaft zwischen der Regionalregierung von Andalusien, der Stadtverwaltung von Málaga und Dentsu, die die San Diego Comic-Con nach Málaga bringen sollte, war etwas unsicher. Aber es passt gut zu unseren Zielen. Die Verteidigung der Kandidatur war nur eine kleine Herausforderung, da San Diego und Málaga viele Gemeinsamkeiten haben: beide sind Kulturhauptstädte und Grenzstädte; sie haben ein sehr ähnliches Klima und sind auch von der Bevölkerungszahl her ähnlich. Die Kandidatur zu positionieren und zu verteidigen war eine schöne und relativ einfache Sache, muss ich zugeben, denn es gab eine natürliche Übereinstimmung. Wenn die San Diego Comic-Con irgendwann aus San Diego herauskommen musste, war Andalusien das Ziel.

«Wenn alles vorbei ist, werden wir die Ausgabe 2026 ankündigen, und dann müsst ihr bereit sein».

Was ist Ihr Ziel für die erste Ausgabe?

Wir haben alle Erwartungen übertroffen. Als wir die Veranstaltung im März vorstellten, hatten wir ein Ziel von 60.000 Besuchern für die viertägige Veranstaltung, aber wir haben den Fans, Unternehmen und Marken zugehört, die an der SDCC Málaga teilnehmen wollten, und da wurde uns klar, dass die Nachfrage viel größer war. Also begannen wir mit der Analyse von Formatoptionen: Wie könnten wir die Veranstaltung erweitern, um den Fans das beste Erlebnis zu bieten? Und wir ließen uns von großen Themenparks inspirieren. Wir wollten ein Format schaffen, das es uns ermöglicht, nicht nur räumlich, sondern auch von der Kapazität her zu wachsen, damit mehr Menschen kommen können. Wir waren sehr besorgt, dass es mehr Interessenten als Eintrittskarten geben würde. So sind wir zu dem heutigen Ergebnis gekommen: eine viertägige Veranstaltung mit 120.000 Besuchern, was unser Ziel für das dritte Jahr war.

Haben Sie auch versucht, sich von der ursprünglichen San Diego Comic-Con zu distanzieren?

Die Essenz ist die gleiche. Wir haben die gleiche DNA, und ich würde sagen, dass sich 80 % der Inhalte wiederholen. Aber es stimmt, dass San Diego immer darauf bestand, dass wir eine regionale und lokale Integration anstreben mussten. Es ging nicht so sehr darum, Dinge von außen einzubringen, sondern darum, das Format so anzupassen, dass die Erfahrung hier gelebt werden kann. Sehr prominente Leute aus der internationalen Videospiel- und Filmindustrie sind eigentlich Andalusier. Die Veranstaltung in San Diego macht das Gleiche mit der 'Artist Alley', die wir auch hier eingeführt haben. Es gibt eine große internationale Vertretung, aber es gibt auch 14 sehr herausragende andalusische Talente.

Was waren die größten Herausforderungen bei der Organisation einer Veranstaltung dieser Größenordnung?

Wir haben versucht, ein Spektakel im wahrsten Sinne des Wortes zu schaffen, indem wir einen Veranstaltungsort von 82.000 Quadratmetern gebaut haben, der von allen genutzt werden kann. Dieses Ereignis ist eine Herausforderung, weil es für alle eine Premiere ist. Es ist das erste Mal für uns, das erste Mal für San Diego und eine Herausforderung für den Kongresspalast, denn es ist das erste Mal, dass der Veranstaltungsort zu 100 % von einer einzigen Veranstaltung belegt wird. Darüber hinaus haben wir die Fläche um weitere 22.000 Meter erweitert. Jedes teilnehmende Unternehmen steht vor einer großen Herausforderung. Wenn Sie sich umhören, werden sie Ihnen sagen, dass es eine Herausforderung ist, aber eine positive. Wir haben 120 % gegeben, das Beste von uns, um diese Veranstaltung dorthin zu bringen, wo sie sein sollte. Das Beste daran ist, dass wir es geschafft haben. In diesen vier Tagen werden Sie viele Dinge sehen, die es bei anderen Veranstaltungen dieser Art noch nicht gegeben hat. Wir haben viel an diesem Teil der Erfahrung gearbeitet - an dem, was wir aufbauen wollten - und ich denke, es ist eine unglaubliche Gelegenheit, die man genießen kann.

Wer war bei dieser ganzen Produktionsarbeit der Gast, der am leichtesten zu überzeugen war?

Es ist lustig, denn wenn man den größten Namen die Idee persönlich erzählt, sind sie am Ende die ersten, die sich dem Projekt anschließen. Dafür gibt es viele Beispiele, sowohl bei Unternehmen als auch bei Menschen. Einer der ersten, der uns seine Hilfe angeboten hat, war Álex de la Iglesia. Wir luden ihn ein, an der Präsentation teilzunehmen, und er sah die Begeisterung, die wir für dieses Projekt hatten, so dass er uns seitdem unterstützt. Das Gleiche geschah mit einigen Top-Marken.

Vielleicht wird die Tatsache, dass die SDCCM zu einem festen Termin im Kalender wird, die Dinge einfacher machen?

Ja, es gibt ein Datum, aber das Format der Veranstaltung wird wachsen und sie wird in anderen Teilen der Stadt stattfinden, nicht nur in diesem Raum. Letztendlich ist dies eine Veranstaltung, die innerhalb Málagas strukturieren müssen, über Fycma hinaus. Wir haben bereits klare Standorte für das Wachstum ab dem nächsten Jahr und das wird anderen Unternehmen, die dieses Jahr nicht hier sein konnten, ermöglichen, sich anzuschließen. Für uns ist neben dem Inhalt auch das Erlebnis wichtig, das wir für und durch die Fans schaffen wollen. Letztendlich wird all dies von und für sie gemacht, und wir müssen in der Lage sein zu verstehen, dass das Ziel darin besteht, sie zu begünstigen.

Es hat auch Kritik verschiedener Art gegeben. Wie sind Sie damit umgegangen?

Konstruktiv, immer. Wir müssen mit der Gesellschaft, mit den Fans und mit dem Format übereinstimmen. Es ist nicht einfach, die SDCC Málaga offen zu kommunizieren: Es gibt mehr als 300 Stunden Inhalt in vier Tagen und es ist sehr komplex, dieses Programm gut zu organisieren.

«Die Erwartungen sind hoch, und wir sind zuversichtlich, dass wir sie erfüllen werden».

Welche Auswirkungen erwarten Sie von der San Diego Comic-Con auf die Stadt und die lokale Kulturindustrie?

Wir haben vorhin schon ein wenig darüber gesprochen. Die Auswirkungen sind enorm und sehr organisch. Was die Organisation und Produktion angeht, haben wir versucht, mit den besten lokalen Unternehmen und Fachleuten zusammenzuarbeiten: von den künstlerischen bis zu den konstruktiven Aspekten. Sie sind direkt und indirekt mit uns verbunden. Viele Menschen arbeiten hier, und ein großer Teil unseres Teams stammt aus Málaga. Darüber hinaus gibt es neben den wirtschaftlichen Auswirkungen, die wir im Nachhinein bewerten werden, auch enorme soziale Auswirkungen. Die Hotels sind voll ausgelastet und es herrscht in dieser Woche eine sehr festliche Atmosphäre. Wenn es uns gelingt, diese Entwicklung fortzusetzen, werden wir am Ende eine Woche geschaffen haben, die der Kultur Málagas und Andalusiens in der ganzen Welt Anerkennung zollt.

Was bedeutet dieses Ereignis für die Künstler - lokale, andalusische, spanische und internationale -, die hier arbeiten?

Zweifellos sind wir ein Verstärker, der es uns ermöglicht, eine Botschaft von Talent und Kultur in die Welt zu tragen. Die SDCC Málaga ist für viele Menschen eine erste Gelegenheit. Wir haben Aspekte aus dem Wesen der San Diego Comic-Con übernommen, wie die 'Portfolio Review', bei der wir lokale Talente ins internationale Rampenlicht stellen - eine großartige Gelegenheit, die jeder nutzen sollte. Es liegt an uns, dies in die Tat umzusetzen, indem wir Orte schaffen, an denen diese Inhalte präsentiert werden können. Dazu gehört auch die Schaffung unserer 'Halle M' mit 3 087 Sitzplätzen und die Ausstattung des Kongresspalasts mit allem, was nötig ist, damit wir mehr als 4 500 Personen für gleichzeitige Präsentationen aufnehmen können. Auch das ist ein Beitrag, um möglichst vielen Menschen eine Chance zu geben.

Wie wird sich die San Diego Comic-Con Málaga Ihrer Meinung nach im nächsten Jahr entwickeln?

Die Entwicklung des Formats zu einem bürgerlichen Ereignis, ohne Zweifel. In der Tat war das von Anfang an das Ziel: die Liebe zur Kultur und zu den Ikonen, zu den Idolen und zu dem, was Unterhaltung insgesamt bedeutet, von Comics bis zum Kino, von Serien bis zu Spielen, zusammenzubringen. Aber wir müssen es in der Stadt ausbreiten und alle einbeziehen. Es gibt viele Dinge, an denen wir bereits für das zweite, ja sogar für das dritte Jahr gearbeitet haben, obwohl wir noch ganz am Anfang der ersten Veranstaltung stehen. Es ist ein organisches Wachstum in allen Bereichen.

«20 % der Teilnehmer kommen aus dem Ausland, und im nächsten Jahr können wir diese Zahl nur noch erhöhen».

Welche Pläne haben Sie für die internationale Projektion ab diesem Jahr und ab 2026?

Gegenwärtig sind etwa 20 % der Teilnehmer aus dem Ausland, und wir sprechen hier vom ersten Jahr, so dass diese Zahl noch steigen wird. Das war eine der Säulen der Unterstützung für Málagas Kandidatur. Ein Flughafen mit so vielen wöchentlichen internationalen Flügen vermittelt einen Eindruck davon, wie einfach es ist, hierher zu kommen. Außerdem haben wir bei dieser ersten Ausgabe einen sehr wichtigen Gast - den Bürgermeister von Lucca (Italien), Mario Pardini. Es bedeutet uns sehr viel, dass die Lucca Comics & Games, die es seit 60 Jahren gibt, uns in Europa willkommen heißt. Es ist auch eine große Verantwortung, denn es setzt uns unter Druck, aber in gewisser Weise werden wir als ein großer Treffpunkt in Europa anerkannt.

Was lernen Sie aus der Erfahrung, das Projekt zum ersten Mal durchzuführen und zu organisieren?

Alles ist ein Lernprozess. Ich würde sagen, das Wichtigste ist das Management von Teams, von Menschen. Es ist wichtig, dass man diese Vision teilen kann. Jeder muss sich an dem Traum beteiligen, an dem, was wir aufbauen wollen. Eines der Dinge, die wir in den folgenden Jahren tun möchten, ist, jeder Ausgabe eine Geschichte zu geben, die wir integrieren können, ein Ziel, das es uns ermöglicht, diesen Traum zu erweitern. In diesem Jahr war es «Die Reise des Helden» - die Erzählung, mit der wir alles aufgebaut haben, sowohl intern, innerhalb unserer Organisation, als auch extern. Wer auch immer mit uns zusammenarbeitet, wir haben diese Heldenreise in seine DNA aufgenommen. Der große Eingangsportikus und die drei Tore, die wir im Inneren des Veranstaltungsortes haben, symbolisieren in gewisser Weise diese vier Phasen. Es war sehr schön, diese mit einem großen Team von Menschen zu bauen und zu teilen. Austausch ist wichtig, und daraus kann man lernen. Auch weil es für alle das erste Jahr ist, was bedeutet, dass es ein kontinuierlicher Lernprozess ist.

Wie würden Sie jemanden einladen, der noch nie auf der San Diego Comic-Con war und mit der Kultur nicht vertraut ist, um ihn zur Teilnahme zu ermutigen?

Ich würde ihnen raten, alles sehr genau zu verfolgen. Wir haben während des Verkaufs und der Reservierung der Stände sowie während der Präsentation viel Unterstützung durch Werbung erhalten. Ich würde den Leuten sagen, dass sie dranbleiben sollen, denn es werden noch viele Dinge passieren. Wenn alles vorbei ist, werden wir die Ausgabe 2026 ankündigen und ihr müsst bereit sein.