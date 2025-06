SUR verlegt seinen Hauptsitz und schließt den Verkauf seines Gebäudes an HM Hospitales ab

SUR Málaga Mittwoch, 18. Juni 2025 Compartir

Die Zeitung SUR wird ihren Sitz wechseln, nachdem der Verkauf des Gebäudes in der Avenida Doctor Marañón an die private Klinik-Kette HM Hospitales abgeschlossen ist. Die Zeitung an einen zentraleren Standort umziehen, um im Herzen der Stadt präsenter zu sein und ihre enge Beziehung zu den Menschen in Málaga weiter zu stärken. Die Zeitung macht damit Fortschritte bei ihrer strategischen Umgestaltung im Rahmen eines ehrgeizigen Plans zur Anpassung an die neuen Formate und Anforderungen des Mediensystems. Es handelt sich um eine sorgfältig konzipierte Operation, die auf die Notwendigkeit reagiert, Veränderungen im Informationskonsum zu antizipieren, redaktionelle Innovationen zu fördern und die Führungsposition der Zeitung in einem sich wandelnden und zunehmend technologischen Umfeld zu stärken.

Im Bewusstsein der Schlüsselrolle, die die Medien in einer sich ständig weiterentwickelnden Gesellschaft mit unbestreitbaren Herausforderungen wie der künstlichen Intelligenz spielen, hat die Zeitung SUR ihre Entscheidungen an einem Fahrplan ausgerichtet, der die Qualität der Nachrichten, die Anpassung an neue Multimedia-Formate und die operative Effizienz in den Vordergrund stellt. Diese Strategie zielt darauf ab, die langfristige Nachhaltigkeit des journalistischen Projekts zu gewährleisten, ohne die Verpflichtung zu Genauigkeit, Bürgernähe und öffentlichem Auftrag aus den Augen zu verlieren.

Prensa Malagueña, der Herausgeber von SUR, hat den Verkauf des Gebäudes an HM Hospitales für 11 Millionen Euro abgeschlossen, ein Vorgang, der einen geschätzten Nettogewinn von etwa neun Millionen Euro bringen wird. Prensa Malagueña ist zu 88,1 Prozent im Besitz des Verlags Vocento und hat die Vereinbarung am Dienstag unterzeichnet. Die für den Verkauf vereinbarten 11 Millionen Euro wurden bereits vollständig gezahlt.

Diese Transaktion ist Teil der bereits angekündigten Strategie im Rahmen des neuen Plans von Vocento unter der Leitung von CEO Manuel Mirat und zielt insbesondere darauf ab, das aktuelle Immobilienportfolio der Gruppe zu optimieren und die Bilanz des Unternehmens zu stärken. Vocento hat bereits ähnliche Operationen mit anderen regionalen Zeitungen wie El Correo, Diario Vasco und El Comercio durchgeführt.

HM Hospitales hat den Bau eines neuen Krankenhauses angekündigt, das im Jahr 2028 eröffnet werden soll und eine Gesamtfläche von mehr als 20.000 Quadratmetern, neun Stockwerke und drei unterirdische Stockwerke sowie 300 Parkplätze haben wird. Das Krankenhaus wird alle medizinischen und chirurgischen Fachrichtungen abdecken, über Spezialabteilungen verfügen und mit modernster Technologie in der Diagnose ausgestattet sein, mit hochmodernen Geräten, einem kompletten chirurgischen Block, Intensivstationen, einem 24-Stunden-Notdienst und einer Tagesklinik, so das Unternehmen.