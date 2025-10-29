Sur Deutsche

Messerattacke

Unbekannter sticht 40-jährigen Mann am helllichten Tag im Zentrum von Málaga mit Messer ins Gesicht

Der verletzte Mann wurde mit blutigem Gesicht in das Regionalkrankenhaus von Málaga gebracht - nichts über das Motiv bekannt

María José Díaz Alcalá

Málaga

Mittwoch, 29. Oktober 2025

Ein 40-jähriger Mann ist am Dienstag in das Regionalkrankenhaus von Málaga eingeliefert worden, nachdem er am helllichten Tag im Zentrum von Málaga von einem anderen Mann mit einem Messer ins Gesicht gestochen worden war.

Der Vorfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr, als der Notruf 112 Andalusien einen Anruf erhielt, dass ein Mann auf der Plaza Imagen im Gesicht blutete, nachdem er von einem anderen Mann mit einem Messer angegriffen worden war. Das Opfer soll daraufhin in seine Wohnung geflüchtet sein.

Mitarbeiter des Gesundheitsnotfallzentrums 061 und der Nationalpolizei waren vor Ort. Bei der Ankunft kümmerten sich die Ärzte um das Opfer und brachten es in das Regionalkrankenhaus. Im Moment ist nichts über seinen Zustand bekannt.

