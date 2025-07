Málagas Sommerfeste, die die Geschichte von Christen und Mauren im Mittelalter neu aufleben lassen

Javier Almellones Málaga Donnerstag, 17. Juli 2025 Compartir

Der Sommer ist in der Provinz Málaga eine Zeit des Jahres, in der viele geschichtsträchtige Veranstaltungen stattfinden. Verschiedene Themenfeste versetzen uns mit Theateraufführungen, Umzügen und Märkten in vergangene Zeiten zurück. Auch an Kerzen, traditioneller Gastronomie und Live-Musik mangelt es nicht. Die meisten Vorschläge dieses Sommers beziehen sich auf die Nachbildung des alten Al-Andalus oder der späteren maurischen Rebellionen, aber es gibt auch einige Ausnahmen. Dies sind einige der Veranstaltungen, die Sie sich für diesen Sommer vormerken sollten.

1 Vom 17. bis 20. Juli und vom 30. Juli bis 3. August Mittelalterliche Märkte in Manilva

Dies ist eine der klassischen Sommerveranstaltungen in der westlichsten Gemeinde der Provinz Málaga. Es handelt sich um einen Themenmarkt, der sich um das Mittelalter dreht und an zwei verschiedenen Orten abgehalten wird. Zum einen findet er vom 17. bis 20. Juli in der Umgebung der Burg von La Duquesa statt. Zum anderen wird sie vom 30. Juli bis 3. August an der Promenade von Sabinillas (gegenüber der Colonia) stattfinden. Neben der Möglichkeit, handgefertigte Produkte zu kaufen, wird es auch Ausstellungen und eine ganz besondere Atmosphäre geben.

2 19. Juli Die 'Noche Nazarí von Cútar

Die große Neuheit dieses Sommers findet im Dorf Cútar statt, das wichtige Überreste aus dem alten Al-Andalus besitzt. Dort wird ein Theaterstück aufgeführt, das sich um die Figur des Al-Ŷayyār dreht, die man im Interpretationszentrum in der Altstadt im Detail kennen lernen kann. Neben der Nachstellung einer historischen Episode wird es einen ganz besonderen Abend geben, mit einem nasridischen Souk oder einem Workshop, in dem man lernt, wie man traditionellen Couscous herstellt.

3 3. August Mauren und Christen in Benalauría

Als Höhepunkt des Patronatsfestes von Santo Domingo de Guzmán findet alljährlich eine der bekanntesten historischen Nachstellungen in der Provinz Málaga statt, die sich um den Streit zwischen zwei verfeindeten Lagern inmitten der maurischen Rebellion dreht. Vor Jahren schrieb der Schriftsteller José Antonio Castillo Rodríguez ein eigenes Drehbuch für das Dorf, in dem im Gegensatz zu den klassischen Kämpfen zwischen Mauren und Christen der Begriff «Andalusier» für die Seite der islamischen Gläubigen verwendet wird. Das Ende dieser Aufführung, die sich in mehreren Szenen während des ersten Wochenendes auf den Straßen und Plätzen des Dorfes abspielt, sieht übrigens nicht die Niederlage eines der beiden gegnerischen Kontingente vor.

4 Vom 21. bis 23. August Douglas-Tage in Teba

Die Burg von La Estrella ist Zeuge einer der einzigartigsten Episoden, die sich in der Provinz Málaga im alten Al-Andalus abgespielt haben. Es ist die Geschichte eines schottischen Ritters, Sir James Douglas, der den letzten Wunsch seines Königs, Robert The Bruce, erfüllen wollte, indem er diese Festung in Teba einnahm. Um mehr über diese Geschichte zu erfahren, sollten Sie das letzte Wochenende im August besuchen, wenn die Douglas-Tage stattfinden. Diese Veranstaltung erinnert an eine der kuriosesten Episoden der Geschichte, bei der eine Gruppe von Schotten an der Eroberung der Stadt beteiligt war. Aus diesem Grund wird die Stadt am letzten Augustwochenende eine ganz besondere Atmosphäre erleben, mit einem mittelalterlichen Markt und Aktivitäten, die an dieses Kapitel der Vergangenheit erinnern.

5 23. August Mauren und Christen in Benadalid

In Benadalid wird es das Fest der Christen und Mauren auch im Rahmen des Patronatsfestes gefeiert. Mit einem klassischeren Text als im vorherigen Stück nehmen die Dorfbewohner auch an dieser Inszenierung teil, die sich um den Aufstand der Mauren dreht. In diesem Fall findet ein großer Teil der Aufführung am Eingang der Burg von Benadalid statt, einem der wichtigsten historischen Gebäude im Genal-Tal. In diesem Fall findet die Aufführung an einem einzigen Tag statt, nämlich am Samstag, dem Tag vor dem Ende des Patronatsfestes.

6 Vom 28. bis 31. August Fest der drei Kulturen in Frigiliana

Am letzten Augustwochenende feiert Frigiliana eine Fest rund um das Zusammenleben der drei wichtigsten Kulturen oder Religionen des alten Al-Andalus, nämlich der jüdischen, der christlichen und der muslimischen. Zu diesem Zweck wird bei jeder Ausgabe eine ganz besondere Atmosphäre geschaffen, die einen Souk mit handgefertigten Produkten, Umzüge, Live-Musik und Tapas-Routen umfasst.

7 Vom 12. bis 14. September 'Embrujo Andalusí' von Carratraca

Seit fast drei Jahrzehnten wird in Carratraca ein andalusisches Fest bei Kerzenlicht gefeiert. Obwohl sich der Name seit der ersten Ausgabe geändert hat, wird heute derselbe Geist der mittelalterlichen Freizeitgestaltung beibehalten. Dazu gibt es einen authentischen Souk mit Kunsthandwerkern, viel Gastronomie und sehr abwechslungsreiche Musik. Die Aufführungen finden normalerweise in der einzigartigen Stierkampfarena statt. Eine der Besonderheiten dieser Veranstaltung ist die nächtliche Beleuchtung mit Tausenden von Kerzen, die in den Straßen des Dorfes verteilt werden, das zum kunsthistorischen Denkmal von Andalusien erklärt wurde. Obwohl das offizielle Plakat noch nicht vorliegt, ist der Termin wie üblich am zweiten Septemberwochenende zwischen Freitag und Sonntag vorgesehen.

8 Vom 12. bis 13. September Luna Mora in Guaro

Am zweiten Septemberwochenende wird eine weitere große Rückkehr ins alte Al-Andalus gefeiert, bei der die Verständigung zwischen den drei Kulturen (Juden, Christen und Araber) im Vordergrund steht. Die Beleuchtung der Straßen mit Tausenden von Kerzen, ein großer Kunsthandwerker-Souk, auf dem man gastronomische oder dekorative Produkte kaufen kann, und verschiedene musikalische Darbietungen sind die Hauptattraktionen dieser Veranstaltung, die in diesem Jahr zum 27.

9 13. September Die Botschaft von Alfarnate

In Alfarnate wird auch eine Nachstellung der Mauren und Christen gefeiert, die in diesem Fall als La Embajada (Die Botschaft) bekannt ist. Dieses Fest findet im Rahmen der Patronatsfeste zu Ehren von Nuestra Señora de la Salud statt, die vom 11. bis 14. September abgehalten werden. Im Mittelpunkt des Festes steht eine Aufführung, die ähnlich wie bei Benadalid oder Benalauría abläuft, mit zwei gegnerischen Seiten und der Entführung des Bildes der Schutzheiligen. Der Name dieser Nachstellung rührt daher, dass in dieser Handlung eine christliche Botschaft die Rückgabe der Jungfrau von Monsalud fordert, indem sie den Text «Las relaciones» verliest, der seit dem 17. Jahrhundert erhalten ist. Am Ende werden die christlichen Truppen die Statue der Jungfrau zurückholen.

10 Vom 19. bis 21. September Andalusisch-arabisches Festival von Salares

In den letzten Tagen des Sommers finden auch andere wichtige Veranstaltungen statt, wie z. B. das andalusisch-arabische Fest von Salares, das mit 24 Auflagen eine der ältesten Nachbildungen des alten Al-Andalus ist. Es gibt nur wenige Orte, die sich besser für eine Veranstaltung eignen als die, die jedes Jahr im September in Salares stattfindet. Die Straßen dieses kleinen Dorfes in der Axarquía sind der ideale Ort, um der mittelalterlichen Vergangenheit zu huldigen. Es handelt sich um das Fest der arabischen Andalusier, ein Themenfest, das neben einem Minarett, den Überresten einer Moschee und sogar den Resten einer jahrhundertelang verborgenen Festung unvergesslich sein wird.