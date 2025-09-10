Sur Deutsche

Kundgebung der Ärztegewerkschaft Malaga heute in Marbella. SUR
Übergriffe im Krankenhaus

Ein Patient beleidigt und bedroht eine Ärztin in Marbella, sie ihrem Intimbereich zu begrapschen

Der Mann musste von den Sicherheitskräften aus dem Krankenhaus geholt werden

José Antonio Sau

Marbella

Mittwoch, 10. September 2025

In diesem Jahr gab es in Málaga bisher insgesamt 38 körperliche und verbale Angriffe auf Ärzte, im Jahr 2024 waren es 30. Die Fälle nehmen weiterhin unkontrolliert zu. Der jüngste Fall ereignete sich am 2. September in einem Sprechzimmer des Krankenhauses der Costa del Sol in Marbella, als ein Patient eine Ärztin beleidigt und ihr damit gedroht hatte, sie im Intimbereich zu begrapschen. Nach Angaben der Ärztegewerkschaft von Málaga (SMM), die heute eine Kundgebung vor dem Zentrum abhielt, reagierte der Patient aggressiv auf die Fragen der Ärztin.

Der Mann, so die SMM-Delegierte an der Costa del Sol, sprach gegenüber der Ärztin Beleidigungen «mit stark sexistischem Inhalt» aus, was sie in eine Angstsituation versetzte, die sie daran hinderte, sich weiter um die übrigen Patienten zu kümmern. «Das ist etwas Unerträgliches», sagte sie und wies darauf hin, dass der Panikknopf perfekt funktionierte, aber es blieb keine Zeit zu reagieren, weil «alles sehr schnell ging».

Bei dem Mann handelt es sich um eine «konfliktive» Person, die dem Gesundheitspersonal des Zentrum bereits «bekannt» war und «von den Sicherheitsleuten zum Ausgang des Krankenhauses gebracht werden musste», so die SMM.

«Unabhängig vom Zustand der Patienten in den Gesundheitszentren und Krankenhäusern der Provinz Málaga ist klar, dass es den Beschäftigten im Gesundheitswesen und insbesondere den Ärzten an Respekt und Rücksichtnahme mangelt», so die Gewerkschaft.

Die SMM forderte die andalusische Regionalregierung auf, «wirksamere und energischere Maßnahmen zu ergreifen, um diese Art von Verhalten auszumerzen, das in diesem Jahr bereits zu 38 Übergriffen auf Ärzte in der Provinz geführt hat».

