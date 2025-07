Patient schlägt Krankenschwester - Regionalkrankenhaus hat zu einer Kundgebung am Dienstag aufgerufen

Das Regionalkrankenhaus (ehemals: Hospital Carlos Haya) in Málaga.

Ein erneuter Angriff auf das Pflegepersonal im Regionalkrankenhaus: Ein Mann hat einer Krankenschwester ins Gesicht geschlagen, als diese ihm eine Infusion legen wollte. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch vergangener Woche während der Nachtschicht. Der Mann hatte die Notaufnahme des Krankenhauses aufgesucht, da er über schwere Ohrenschmerzen klagte. Als ihm die Krankenschwester ein Medikament per Infusion verabreichen wollte, rastete er aus und schlug zu. Als der Sicherheitsdienst des Krankenhauses eintraf, lief der Mann davon und verließ das Krankenhaus. Das Opfer hat den Mann bei der Nationalpolizei angezeigt.

Die Leitung des Regionalkrankenhauses hat für den morgigen Dienstag um 10.30 Uhr vor der Tür des Pavillons B «eine stille Kundgebung als Zeichen der Ablehnung der körperlichen Aggression, die die Krankenschwester in der Notaufnahme während ihrer Arbeit erlitten hat», anberaumt.

Das Regionalkrankenhaus erinnerte daran, dass «keine Aggression, weder physisch noch verbal, Teil der Beziehung zwischen Fachleuten und Bürgern sein darf». In der institutionellen Erklärung des andalusischen Gesundheitsdienstes (SAS) heißt es: «Aggressionen in Gesundheitszentren sind ein Angriff auf die Berufsgemeinschaft und das Vertrauen der Öffentlichkeit in unser öffentliches Gesundheitssystem».