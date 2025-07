Frau schlägt Krankenschwester und beißt Wachmann im Krankenhaus von Marbella

María Albarral Marbella Donnerstag, 24. Juli 2025 Compartir

Eine Krankenpflegehelferin und ein Wachmann des Hospital Costa del Sol in Marbella sind am Dienstag von einer Mutter angegriffen worden, die versuchte, ihr Baby gewaltsam aus der Neugeborenenstation zu holen. Die Auseinandersetzung ereignete sich während der Besuchszeit in der Neugeborenenstation, die Frau war in Begleitung des Vaters des Babys. Die Mitarbeiter der Neugeborenenstation versuchten, die Familie durch Gespräche zu überzeugen, was jedoch nicht möglich war.

Wie diese Zeitung erfahren hat, schnappte sich die Mutter dann das Kind, um das Krankenhaus zu verlassen. Als die Assistentin versuchte, sie aufzuhalten, wurde sie erst gekratzt, dann geschlagen und ihre Brille wurde abgeschlagen. Als die Spannungen eskalierten und der Sicherheitsdienst erschien, biss die Mutter einen der Wachleute.

Letztendlich war es die Nationalpolizei, die die Eltern von dem Kind trennen und aus der Neugeborenenstation verweisen musste. Laut den Kollegen der angegriffenen Krankenschwester war diese «emotional sehr betroffen» von dem, was passiert war.

Protestkundgebung geplant

Das Hospital Universitario Costa del Sol hat für den heutigen Donnerstag um 12 Uhr zu einer Kundgebung vor den Toren des Krankenhauses aufgerufen, um ein Ende der Angriffe auf die Beschäftigten im Gesundheitswesen zu fordern. Der Personalrat des HUCS fordert eine weitere Aufstockung des Sicherheitspersonals, zum einen wegen der Größe der neuen Einrichtungen nach der Renovierung und zum anderen wegen der zunehmenden Spannungen aufgrund von Wartelisten und Verzögerungen bei der Versorgung.