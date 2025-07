Ärztegewerkschaft protestiert in Málaga gegen eine neue Aggression: Patient hat einen Pantoffel nach einem Arzt geworfen

José Antonio Sau Málaga Mittwoch, 23. Juli 2025 Compartir

Der Beruf des Arztes und der Krankenschwester ist zweifelsohne ein risikoreicher Beruf. Die Ärztegewerkschaft von Málaga (SMM) hat am heutigen Mittwoch eine neue Protestkundgebung vor dem Hospìtal Civil in Málaga veranstaltet, um gegen eine neue Aggression zu protestieren, die ein Arzt in Mijas am Donnerstag letzter Woche erlitten hatte: Ein Patient hatte einen Hausschuh nach dem behandelnden Arzt geworfen.

Der Patient hatte sich unwohl gefühlt und deshalb einen Krankenwagen zu sich nach Hause bestellt. Während der Behandlung beschimpfte er nach Angaben der SMM den Arzt im Beisein seiner Familie und wollte auf ihn losgehen. Seine Angehörigen konnten ihn zwar zurückhalten, aber nicht verhindern, dass er dem Arzt einen Pantoffel ins Gesicht warf.

Als sie sich in Gefahr sahen, flüchtete das Notfallteam aus dem Haus und ließ «das medizinische Material und die Hilfsmittel» zurück, konnte es aber später zurückerlangen, als es zusammen mit Beamten der Guardia Civil zurückkaman. Das Opfer hat den Vorfall bei der Nationalpolizei angezeigt.

Bei der Protestkundgebung vor dem Hospital Civil in Málaga bedauerte dei Ärztegewerkschaft SMM die «Normalisierung der Aggression, sei es verbal oder physisch, unter der die Ärzte leiden, die die Notfälle außerhalb des Krankenhauses und in der Provinz versorgen».

Im Jahr 2025 gab es nach Angaben der SMM 31 Übergriffe auf Ärzte in der Provinz, eine Zahl, die bereits die von 2024 übersteigt, was wiederum einen Anstieg von 30 % gegenüber den ersten sieben Monaten des Vorjahres bedeutet.

Die SMM fordert, dass die öffentliche Verwaltung angesichts des unaufhaltsamen Anstiegs der Fälle von Übergriffen auf Mitarbeiter des andalusischen Gesundheitsdienstes (SAS) bei der Ausübung ihrer Tätigkeit« entschiedene Maßnahmen ergreift.