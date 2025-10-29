Grünes Licht für den Bau des Leichtathletikstadions von Marbella im Stadtteil Nueva Andalucía

Ángeles Muñoz vor dem Modell des Projekts, das sie gemeinsam mit den Stadträten für Arbeit, Sport und den Bezirk entwickelt hat.

José Carlos García Marbella Mittwoch, 29. Oktober 2025

Der Stadtrat von Marbella hat den Vorschlag zur Vergabe der Bauarbeiten für das künftige Leichtathletikstadion von Nueva Andalucía bekannt gegeben, ein Projekt, das eine Investition von 11,2 Millionen Euro erfordert und das Gebiet La Campana verändern wird. Die Bürgermeisterin Ángeles Muñoz gab nach der Sitzung des Gemeinderats in diesem Bezirk bekannt, dass das Projekt eine 400-Meter-Leichtathletikbahn mit acht Bahnen und einen Fußballplatz mit Kunstrasen umfasst.

Darüber hinaus wies sie darauf hin, dass die Arbeiten voraussichtlich noch vor Jahresende beginnen werden, sobald die Vergabe endgültig formalisiert ist, und erklärte, dass die Finanzierung durch kommunale Mittel und europäische Fonds vollständig gesichert sei.

Das Stadion wird für alle internationalen Wettkämpfe zugelassen sein, mit Ausnahme des Speerwurfs.

„Es handelt sich um eine Infrastruktur, die von den Anwohnern und Sportvereinen der Umgebung seit langem gefordert wurde«, erklärte die Bürgermeisterin und betonte, dass Marbella „endlich« über eine zugelassene Anlage für regionale, nationale und sogar internationale Wettkämpfe verfügen werde.

«Der Entwurf erfüllt alle technischen Kriterien des Spanischen Leichtathletikverbandes (RFEA), einschließlich der Sprungflächen, der Signalisierung und des Videoturms», sagte sie. Die einzige Ausnahme ist der Speerwurf, für den ein Naturrasen erforderlich wäre. Das Rathaus hat diese Option ausgeschlossen, weil sie mit der «intensiven Nutzung» des Fußballplatzes nicht vereinbar sei und weil es in Marbella keine Sportler gebe, der sich dieser Sportart widmeten.

Schwimmbad wird in der zweiten Phase gebaut

Die Bürgermeisterin erklärte, dass das Projekt in zwei Phasen realisiert wird. In der ersten Phase werden die Leichtathletikbahn und der Fußballplatz gebaut, sowie ein Mehrzweckgebäude mit überdachten Tribünen für 1.000 Personen, einer 640 Quadratmeter großen Indoor-Aufwärmstrecke, Umkleideräumen, einem Fitnessraum, einer Krankenstation, einem Presse- und Konferenzraum, einer Cafeteria, Räumlichkeiten für Vereine und einem Mehrzweckraum, und eine zweite Phase, in der ein Schwimmbad gebaut wird.

«Nueva Andalucía erlebt derzeit einen bedeutenden Wandel mit Einrichtungen wie dem Mehrzweckraum oder dem zukünftigen Gesundheitszentrum, und wir werden weitere hinzufügen.»

Darüber hinaus gehört es zu den Verpflichtungen des beauftragten Unternehmens, dass die Fußballanlagen bis Ende 2026 betriebsbereit sein müssen, erklärte Muñoz. Sie präzisierte, dass in der Anfangsphase auch die Erschließung der Umgebung mit Grünflächen, Freiflächen, Parkplätzen, Versorgung, Abwasserentsorgung, Beleuchtung, Entwässerung und Umzäunung erfolgen wird.

Abschließend betonte die Bürgermeisterin, dass der Bezirk Nueva Andalucía «einen bedeutenden Wandel durchläuft, mit herausragenden Einrichtungen wie dem Mehrzweckraum und dem zukünftigen Gesundheitszentrum» und kündigte an, dass die Stadtverwaltung diesen Kurs fortsetzen werde: «Wir werden noch weitere hinzufügen», sagte sie.